atomstopp: EURATOM-Staat Österreich - Bundesregierung ignoriert 177 Gemeinderesolutionen!

In Oberösterreich sind acht der zehn größten Gemeinden dafür, die Mitgliedschaft im Atomförderverein EURATOM aufzukündigen!

Linz (OTS) - "177 Gemeinden von "A" wie Alberndorf (OÖ) bis "Z"

wie Zwettl (NÖ) haben sich in Resolutionen an die Bundesregierung gewandt und sich für einen Ausstieg Österreichs aus EURATOM ausgesprochen. Anstatt die europäische Atomwirtschaft zu stützen, sollen die EU-Beitragszahlungen in Richtung Erneuerbare Energien umgelenkt werden!", so Roland Egger und Gabriele Schweiger, die Initiatoren des EURATOM-Volksbegehrens und Sprecher von atomstopp_oberoesterreich.

"In Oberösterreich ist es jede 5. Gemeinde, die bereits eine Resolution zum Ausstieg aus EURATOM beschlossen hat, unter diesen Gemeinden sind acht der zehn größten Gemeinden in Oberösterreich, nämlich: Linz, Wels, Traun, Leonding, Braunau, Bad Ischl, Gmunden, Vöcklabruck!", so Egger und Schweiger weiter.

www.raus-aus-euratom.at/gemeinden.php

"Auch in Salzburg und in Vorarlberg haben sich bereits sehr viele Gemeinden für den Ausstieg aus EURATOM ausgesprochen: jede 8. Gemeinde in diesen beiden Bundesländern will RAUS aus EURATOM!" so Egger und Schweiger weiter.

In absoluten Zahlen - Gemeinden mit RAUS aus EURATOM-Resolutionen:

Oberösterreich 82, Niederösterreich 34, Steiermark und Salzburg je 15, Vorarlberg 12, Burgenland 11, Kärnten 5, Tirol 2 und der Wiener Bezirk Alsergrund.

"Die Bundesregierung ignoriert den Willen der Gemeinden nach Ausstieg aus EURATOM! Die Bundesregierung ignoriert den Willen der Bevölkerung! Am 28. Feber startet daher österreichweit das Volksbegehren "RAUS aus EURATOM", um weiter Druck auf die Bundesregierung zu machen: Das Volksbegehren hat das Ziel, eine Volksabstimmung über den Ausstieg Österreichs aus der Europäischen Atomgemeinschaft EURATOM zu erreichen.", so Egger und Schweiger abschließend.

www.euratom-volksbegehren.at

Rückfragen & Kontakt:

Roland Egger, Tel.: + 43 680 23 93 019

Gabriele Schweiger, Tel.: + 43 664 390 77 09