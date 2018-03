NÖM MILCH Kids Cup 2011

Die Ski-Helden von Morgen beim NÖM MILCH Kids Cup 2011

Baden (OTS) - Die Ski Alpin Nachwuchsrennserie des

Österreichischen Skiverbandes startet am 15. Jänner in die neue Saison. Beim NÖM MILCH Kids Cup 2011 geben die Ski-Helden von Morgen richtig Gas und kämpfen um Bestzeiten. Die Wettkampfserie beinhaltet zudem die Landeskinderrennen, das Schülertestrennen und die Österreichischen Schülermeisterschaften.

Der niederösterreichische Molkereikonzern NÖM AG freut sich besonders die Alpine Ski Jugend zu unterstützen. Nachwuchsarbeit und die dementsprechende Vorbereitung und hierzu gehört vor allem gesunde und richtige Ernährung - dies harmoniert mit den Prinzipien der NÖM, so Alfred Berger, Vorstandssprecher der NÖM. Daher unterstützt NÖM die Jugend bei Ernährung und im Wettkampf! Viel Spaß bei der richtigen Vorbereitung - mit richtiger Ernährung und bei den Wettkämpfen.

Der NÖM MILCH Kids Cup ist für alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gedacht, die in fünf verschiedenen Altersklassen an den Start gehen. Alle Teilnehmer bekommen auch ein Goodie-Bag mit Artikeln der NÖM AG, des ÖSV und Völkl.

"Die Helm-Challenge als zentrales Feature der NÖM MILCH Kids Cup fungiert als attraktiver Anreiz, um noch mehr junge Menschen zum Skisport zu bringen", berichtet Claudia Schober, Marketingleitung NÖM. Die jungen User sind aufgerufen, mit Hilfe eines Flash-basierten Online Design Tools auf www.noem.at/kidscup ihren ganz persönlichen Helm zu gestalten. Der so entstandene Helm wird in eine Galerie geladen, die alle designten Helme inklusive Informationen zum Künstler beherbergt. Die Kinder können ihr Meisterwerk auch auf Facebook posten. Der Gewinner reist mit drei Begleitern zum NÖM MILCH Kids Cup Finale nach Flachau. Sein Helm wird tatsächlich für ihn produziert.

Neu bei der Kursgestaltung ist der NÖM Milch Sprung, an dem alle Mädchen und Burschen vom NÖM Fotografen verewigt werden. Die Bilder gibt es nach jedem Rennen zum Download auf der neuen Veranstaltungs-Webseite unter: www.noem.at/kidscup.

Den Abschluss des NÖM MILCH Kids Cup 2011 bildet das Finalrennen, welches als Teambewerb ausgetragen wird.

Veranstaltungstermine NÖM MILCH Kids Cup 2011

Datum Ort Besonderheit Sa, 15.01.2011 Wien/Mauerbach So, 23.01.2011 Tirol/Seefeld 03.02. - 05.02.2011 Kärnten/Arnoldstein ÖSV Schüler- testrennen So, 06.02.2011 Steiermark/Gaal So, 13.02.2011 Salzburg/Abtenau Sa, 19.02.2011 Kärnten/Weißbriach So, 20.02.2011 Bgld, NÖ/Annaberg 03.03. - 05.03.2011 Steiermark/Reiteralm Österr. Schüler- meisterschaften So, 06.03.2011 Oberösterreich/Gosau So, 27.03.2011 Vorarlberg/Sonnenkopf 31.03. - 03.04.2011 Salzburg/Flachau Finalcamp & Finalrennen

