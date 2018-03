Walser: Ausbau der neuen Mittelschule ist kein Aufbau der gemeinsamen Schule

Nur Schulversuche genehmigen, in die AHS-Unterstufen eingebunden sind

Wien (OTS) - Unterrichtsministerin Schmied will den flächendeckenden Ausbau der neuen Mittelschule bis 2016. "Dieser Ausbau der neuen Mittelschule ist positiv, aber es ist bloß eine Verbesserung der Hauptschule und kein Schritt in Richtung einer gemeinsamen Schule. Daher dürfen nur Schulversuche genehmigt werden, in die AHS-Unterstufen eingebunden sind. Nur so macht der Ausbau der neuen Mittelschule Sinn und kann langfristig eine gemeinsame Schule entstehen", kommentiert Harald Walser, Bidlungssprecher der Grünen, die heutige Ankündigung von Schmied.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at