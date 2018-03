Wien sorgt für den Sportnachwuchs

Förderungen werden von den Wiener Vereinen gut angenommen

Wien (OTS) - Wien sorgt für den Sportnachwuchs

Utl.: Förderungen werden von den Wiener Vereinen gut angenommen

Sportvereine die in ihren Nachwuchs investieren, werden von der Stadt Wien unterstützt. Mit einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderatsausschusses für Bildung, Jugend, Information und Sport wurden die Mittel für die klassische Sport- und Fußball-Nachwuchsförderung beschlossen. "Die Fußball-Nachwuchsförderung, die im vergangen Jahr startete, wurde sehr gut angenommen. Wir mussten die Fördersumme in diesem Jahr erhöhen, weil es inzwischen bereits mehr Jugendmannschaften gibt", zeigt sich Sportstadtrat Christian Oxonitsch erfreut. Insgesamt werden für die Nachwuchsförderung Mittel in einer Gesamthöhe von 880.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Beste Rahmenbedingungen für junge SportlerInnen

Die Förderung des Nachwuchssportes bildet einen Schwerpunkt der Wiener Sportförderung. Damit werden junge Menschen im Alter von 8 bis 18 Jahren, die einen Österreichischen oder - seit 2009 neu - einen Wiener Meistertitel erkämpfen konnten, unterstützt. Insgesamt profitieren in Wien davon jährlich rund 100 Mannschaften und 2.300 EinzelsportlerInnen. Oxonitsch: "Es geht darum, jungen Menschen gute Rahmenbedingungen für ihre Leistungen zu schaffen. Oft sind diese jungen, erfolgreichen SportlerInnen auch Vorbild und Motor für andere Menschen, mit Bewegung zu beginnen."

Der Fußballnachwuchs wird seit 2010 in Kooperation mit dem Wiener Fußballverband speziell unterstützt. Davon profitieren insgesamt rund 450 Nachwuchsmannschaften.

Unabhängig davon kommen den jungen SportlerInnen auch weitere 844.000 Euro im Rahmen des Sportcontracting zugute. Energiekosteneinsparungen der Vereine, die durch Investitionen der Stadt möglich werden, werden direkt in die Nachwuchsförderung investiert.

Pressebild:

www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Edith Rudy

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

Tel.: +43 676 8118 81440

edith.rudy @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk/

www.oxonitsch.at