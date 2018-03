Kernstock: 80.000 Euro für Gesamtsanierung von Prandtauer-Wohnhaus

St. Pölten ist unzertrennlich mit dem Namen Jakob Prandtauer verbunden

St. Pölten (OTS) - Für die Gesamtsanierung des barocken Wohnhauses von Jakob Prandtauer in St. Pölten beschloss kürzlich die NÖ Landesregierung eine Förderung in Höhe von 80.000 Euro. Das der Diözese St. Pölten gehörende Gebäude Klostergasse 15-17 umfasst in der Südwestecke das Wohnhaus von Jakob Prandtauer, dessen Geburtstag sich erst im Vorjahr zum 350sten Mal jährte. "Die Landeshauptstadt St. Pölten ist unzertrennlich mit dem Namen Jakob Prandtauer verbunden. Aber nicht nur das Stadtbild von St. Pölten wurde wesentlich durch seine Arbeiten geprägt, sondern auch das Kulturerbe des Landes Niederösterreich", betont der St. Pöltner SP-Mandatar, LAbg. Otto Kernstock.

"Die bauliche Erweiterung des Hauses im 19. Jahrhundert wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem ursprünglichen Gebäude durch eine einheitliche Fassade zusammengefasst. Anlässlich des Jubiläums des bedeutenden Barockbaumeisters und des schlechten Bauzustandes des Gebäudes hat sich der Eigentümer zur Gesamtsanierung entschlossen. Die Unterstützung des Landes NÖ stellt in diesem Zusammenhang eine wichtige Hilfe zur denkmalgerechten Restaurierung eines mit Jakob Prandtauer verbundenen Bauwerk dar, dass zum baukulturellen Erbe der Landeshauptstadt zählt", so Kernstock.

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

SPÖNÖ-Landtagsklub

Mag. Anton Heinzl

Pressereferent

Tel.: Tel: 02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at

www.landtagsklub.noe.spoe.at