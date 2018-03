contractworld 2011 (15. bis 18. Januar) / contractworld.award 2011: Internationaler Architekturpreis geht an Architekturbüros aus Australien, den Niederlanden, Österreich und Tschechien

Hannover (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Hannover. Die ersten Plätze beim contractworld.award 2011 gehen an Architekturbüros aus Australien, den Niederlanden, Österreich und Tschechien. Die Gewinner wurden am 15. Januar 2011 mit dem begehrten internationalen Architekturpreis in Hannover ausgezeichnet. Die Preisverleihung nahm der Juryvorsitzende Kim Herforth Nielsen vor: "Ich fand es sehr spannend, beim contractworld.award Teil der Jury zu sein. Die Anzahl der Einreichungen und die hohe Qualität der Projekte haben mich beeindruckt." 525 internationale Büros aus Architektur und Innenarchitektur hatten sich um die bedeutendste und höchstdotierte (60 000 Euro Preisgeld) europäische Auszeichnung für innovative Raumkonzepte beworben. Gesucht wurden zukunftsweisende Raumkonzepte in den Kategorien Office, Hotel, Shop und Umnutzung. Die wesentlichen Kriterien bei der Bewertung waren die Qualität, Funktionalität und Ästhetik der Projekte sowie ein innovativer Umgang mit Raum, Material, Farbe und Oberfläche. Der erste Preis in der Kategorie Office geht an das Büro "Wiel Arets Architects" aus den Niederlanden für das Projekt "V-Tower". Der "V-Tower" ist Teil eines Industrieparks in Eindhoven. Das 13-stöckige schlanke Gebäude wirkt durch seine klare Geometrie. Die Qualität der Innenräume ist vor allem durch die allseitigen Ausblicke bestimmt. Die Jury: "Das Bürogebäude strahlt eine gute Atmosphäre im Innenraum wie auch im städtischen Umfeld aus." In der Kategorie Hotel belegt das Büro "Oskar Leo Kaufmann" aus Österreich den ersten Platz. Das Alpenhotel Ammerwald liegt auf einer Höhe von 1100 Metern in einem engen Tal in Tirol. Während die Fassade von widerstandsfähigen, dem Ort und Klima angepassten Materialien bestimmt ist, kommen im Inneren ausschließlich warme und natürliche Materialien zum Einsatz. Die Jury: "Insgesamt stellt die Arbeit einen außergewöhnlichen Beitrag dar, die Klarheit der Mittel und ihre sehr gute Umsetzung im Detail lassen das Gebäude in kraftvoller Weise strahlen." Mit dem Projekt "Aesop Stores" erhält das Büro "March Studio" aus Australien in der Kategorie Shop den ersten Preis. Aesop ist ein in Melbourne ansässiges Unternehmen für Hautpflegeprodukte. Die Architekten gestalteten drei ganz individuelle, sich in den regionalen Kontext einfügende Shops für dieses weltweit wachsende Unternehmen. Sie bevorzugten örtlich verfügbares Baumaterial, achteten auf die potenzielle Recyclebarkeit aller eingesetzten Materialien. Blickfang der Filiale in Adelaide ist eine aus 7 500 bernsteinfarbenen Flaschen gebildete Decke. Die Jury: "Die Aesop-Geschäfte sind beispielhaft in der Art, wie sie die Corporate Identity des Unternehmens verkörpern und vermitteln." Das Büro "VYSEHRAD Atelier" aus Tschechien hat sich in der Kategorie Umnutzung mit dem Projekt "Atrium D" durchgesetzt. Ein seit Jahren nicht genutzter Innenhof der Technischen Universität in Prag wurde in einen multifunktionalen Arbeitsraum umgewandelt. Dazu überdachten die Architekten den 18 mal 24 Meter großen Platz, sodass eine zweistöckige Halle mit Industriecharakter entstand - eine Fabrik für Ideen. Die Jury: "Was zuvor ein übriggebliebener Ort war, ist nun zu einem zentralen Raum der Universität geworden - die Interaktion zwischen den Studenten wird gefördert und deren kreative Aktivität angeregt." Zusätzlich werden vier Sonderauszeichnungen für avantgardistische Projekte ausschließlich an Vertreter der "New Generation" (Architekten/Innenarchitekten unter 40 Jahren) vergeben. Für die Vertreter der "New Generation" wurde pro Kategorie eine Shortlist aufgestellt. Die Ermittlung der Preisträger erfolgt anhand von Vorträgen der verantwortlichen Architekten vor einer "Live-Jury" während der contractworld. Weitere Informationen zum Ablauf der "Live-Jury" und zur contractworld stehen im Internet unter www.contractworld.com contractworld.award 2011 15. Januar 2011 Preisträger Kategorie "Office / Büro / Verwaltung" Bürogebäude, Verwaltungsbauten, Banken, Versicherungen, Behörden, Konferenz- und Kongresszentren, Studios, Arbeitsplätze in allen Maßstäben Best of Category Preisträger: Wiel Arets Architects, NL-Maastricht Projekt: "V-Tower", NL-Eindhoven (Büroturm) 2. Preis Preisträger: Estudio De Arquitectura Alonso, Balaguer S.L.P., ES-Barcelona Projekt: "Edificio La Baronda", ES-Barcelona (Bürogebäude in ehemaliger Keramikfabrik) 3. Preis Preisträger: Clive Wilkinson Architects / Woods Bagot - Executive Architects, US-West Hollywood Projekt: "One Shelley Street", AU-Sydney (Büro der Macquarie Group) Preisträger Kategorie "Hotel / Spa / Gastronomie" Hotels, Pensionen, Herbergen, Spa- und Wellnessbereiche, Restaurants, Cafés, Bistros, Bars, Lounges, Clubs, Casinos, Kantinen Best of Category Preisträger: Oskar Leo Kaufmann | Albert Rüf, AT-Dornbirn Projekt: "Alpenhotel Ammerwald", AT-Reutte (Alpenhotel in Tirol) 2. Preis Preisträger: Miller & Maranta, CH-Basel Projekt: "Mineralbad & Spa", CH-Samedan (Mineralbad und Spa) 3. Preis Preisträger: fattinger, orso, rieper., AT-Wien Projekt: "BELLEVUE. Das gelbe Haus", AT-Linz (temporäres Haus mit unterschiedlichen Funktionen) Preisträger Kategorie "Shop / Showroom / Messestand" Shopkonzepte, Läden, Präsentations- und Ausstellungsräume, Messestände, Shopping Centre, Malls Best of Category Preisträger: March Studio, AU-Melbourne Projekt: "Aesop Stores, Adelaide (Zürich, Flinders Lane)", AU-Adelaide (Shop einer Firma für Pflegeprodukte) 2. Preis Preisträger: J. Mayer H., DE-Berlin Projekt: "Level Green", DE-Wolfsburg (Ausstellungsarchitektur zur Nachhaltigkeit in der Autostadt Wolfsburg) 3. Preis Preisträger: Gerhards & Glücker Architekten und Designer, DE-Berlin Projekt: "Albrechtsburg Meißen - Jubiläumsausstellung", DE-Meißen (Ausstellungsarchitektur Albrechtsburg Meißen) Preisträger Kategorie "Umnutzung / Conversion" Nutzungsänderungen von Bestandsgebäuden aus dem sakralen, kulturellen und öffentlichen Bereich wie Klöster, Krankenhäuser, Gefängnisse, Bahnhöfe sowie industriell brachliegender Gebäude, die durch Neukonzeptionen und grundlegende Umbauten unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit eine neue Bestimmung erfahren. Best of Category Preisträger: VYSEHRAD atelier, CZ-Prag Projekt: "Atrium D, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague", CZ-Prag (Atrium der Fakultät Bauingenieurwesen der Technischen Universität Tschechien CTU in einem ehemaligen Fabrikgebäude) 2. Preis Preisträger: NHDRO (Neri&Hu Design and Research Office), CN-Shanghai Projekt: "The Waterhouse at South Bund", CN-Shanghai (Boutique-Hotel in einer ehemaligen japanischen Kommandantur) 3. Preis Preisträger: AF-LA Albert France-Lanord Architects, SE-Stockholm Projekt: "White Mountains", SE-Stockholm (Büro und Serverraum eines Internetanbieters in einem ehemaligen Luftschutzbunker) Die ideellen Partner der contractworld: - Bund Deutscher Architekten (BDA), DE-Berlin - Bund Deutscher Innenarchitekten (BDIA), DE-Bonn - Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure (BDB), DE-Berlin - Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands e. V. (VFA), DE-Berlin - Architektenkammer der Provinz Bozen, IT-Bozen - Beroepsverenigung Nederlandse Interieurarchitecten (bni), - NL-Amsterdam - Bond van Nederlandse Architecten (BNA), NL-Amsterdam - Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (ARCH+ING), AT-Wien - European Council of Interior Architects (ECIA), NL-Amsterdam - Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (sia), - CH-Zürich

