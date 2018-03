Wurm: Tief betroffen über das Ableben von Hilde Zach

Eine couragierte Politikerin, die nicht an ideologischen Schranken gescheitert ist

Wien (OTS/SK) - Tief betroffen zeigte sich am Sonntag SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm über das Ableben der Innsbrucker Altbürgermeisterin Hilde Zach. "Hilde Zach hat gezeigt, dass eine Frau das Amt der Innsbrucker Bürgermeisterin mindestens so gut ausüben kann wie ein Mann. Sie war ein 'role model' - sowohl in ihrer Funktion als auch in ihrer persönlichen Herangehensweise an die Politik - und hat damit vielen Frauen Mut gemacht, selbst politisch aktiv zu werden", so Wurm, die daran erinnerte, dass Zach dafür gesorgt habe, dass ihr in das Amt der Bürgermeisterin eine Frau nachfolgte. Die ÖVP-Politikerin Zach sei auch über die Parteigrenzen hinaus eine couragierte Ansprechperson gewesen. "Sie war das, was man einen 'geraden Menschen' nennt, eine Frau aus der Praxis, die nicht an ideologischen Schranken gescheitert ist", so Wurm. (Schluss) up

