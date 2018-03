Faszination Japan

Ausstellung im Wien Energie-Haus: 19. Jänner bis 29. April 2011

Wien (OTS) - Die Ausstellung thematisiert den Spannungsbogen zwischen traditioneller Kultur und dem modernen Japan. Gezeigt werden prächtige Kimonos, Ikebana-Vasen, Keramiken, Puppen, Porzellan, Figuren und Objekte, die für die Teezeremonie verwendet werden. AusstellungsbesucherInnen erhalten Einblicke und Informationen über die Kochkunst und die traditionelle Architektur anhand von Miniaturen. Mangas sind die Antwort Japans auf westliche Comics in der Tradition japanischer Holzschnitte und Ausdruck einer bunten Pop-Kultur. Dieser Aspekt der der japanischen Gesellschaft bildet einen eigenen Schwerpunkt in der Ausstellung.

Im umfangreichen Rahmenprogramm nehmen die BesucherInnen an Teezeremonien teil, beobachten die Kunst japanische Schriftzeichen zu verfassen, lernen die Tradition des Papierfaltens (Origami) kennen oder werden vom österreichischen Staatsmeister in die Kunst des beliebten japanischen Brettspieles Go eingeführt. Der Besuch der Ausstellung ist während der Öffnungszeiten frei zugänglich.

Tradition und Moderne

Japan ist eine dynamische Industrienation mit hohem technologischem Stand. Gleichzeitig hat sich das Land seine Jahrtausende alte Kultur bewahrt. Der Gegensatz zwischen pulsierenden, hochmodernen Großstädten und der uralten Tradition macht den Reiz aus, den Japan ausübt. Zugleich ist für viele Menschen hierzulande Japan aber immer noch ein rätselhaftes Land. Um dem Publikum einen Überblick über Japan und dessen Kultur zu verschaffen, wird diese Ausstellung vom Kulturzentrum der Japanischen Botschaft unterstützt.

Installationen zu Japanischen Festtagen

In Japan finden zu jeder Jahreszeit zahlreiche Feste statt. Am 3. März wird jedes Jahr das Mädchenfest (Hina-matsuri) gefeiert, um den Mädchen einen glücklichen Lebensverlauf zu wünschen. Kunstvoll gefertigte Puppen, die das Kaiserpaar und seinen Hofstaat darstellen, werden für eine Woche im besten Zimmer des Hauses aufgestellt. Der 5. Mai ist dann der Feiertag für Buben. Aufwändige Installationen zu diesen Feiertagen sind im Wien Energie-Haus zu sehen.

Wien Energie-Haus

Ausstellung Faszination Japan

19. Jänner bis 29. April 2011

1060 Wien, Mariahilfer Straße 63

Telefon: (01) 58 200, Fax: (01) 58 200-9580 E-Mail: haus @ wienenergie.at Internet: www.wienenergie.at Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 9 bis 18 Uhr, langer Donnerstag: 9 bis 20 Uhr, Freitag: 9 bis 15 Uhr

Das Wien Energie Haus ist mit den Linien 13A, 14A und U3 (Neubaugasse) erreichbar.

Über Wien Energie:

Wien Energie ist der größte Energiedienstleister Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als 2 Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, NÖ und Burgenland mit Strom, Gas und Wärme.

