LH Günther Platter zum Ableben von Altbürgermeisterin Hilde Zach:

"Wir verlieren eine leidenschaftliche Innsbruckerin und eine große Tirolerin"

Innsbruck (OTS) - "Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen. Wir verlieren mit Hilde Zach eine leidenschaftliche Innsbruckerin und eine große Tirolerin. Hilde Zach hat zweifelsohne zu den prägendsten politischen Persönlichkeiten der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gezählt. Ihr ganzes politisches Leben war von einer tiefen Verbundenheit mit den Menschen in ihrer Heimatstadt geprägt. Hilde Zach war Tag und Nacht für ihr Innsbruck da. Was sie alles für Innsbruck geleistet hat, wird sich noch in vielen Jahren zeigen." Das sagte heute LH Günther Platter zum Ableben der ehemaligen Innsbrucker Bürgermeisterin Hilde Zach.

Platter trauert nicht nur um einen großartigen Menschen, sondern auch um einen wichtigen Gesprächspartner, mit dem man leidenschaftlich um Lösungen für Stadt und Land ringen konnte. "Bei all diesen Diskussionen stand immer das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund. Ob ihr etwas persönlich oder politisch nützlich war, das hat sie nie interessiert. Letztlich war es wohl genau das, was sie auch politisch so erfolgreich gemacht hat", zollt der Landeshauptmann der Altbürgermeisterin Respekt und sagt weiter:

"Heute trauert nicht nur ihre Stadt, sondern das ganze Land Tirol. Wir verneigen uns in tiefer Ehrfurcht vor einer leidenschaftlichen Innsbruckerin und einer großen Tirolerin. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie."

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christa Entstrasser-Müller

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Abteilungsvorstand-Stv.

A-6020 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3

Tel: +43 (0)512 508 2241

Mobil: +43 (0)676 88508 2241

Fax: +43 (0)512 508 2245

christa.entstrasser @ tirol.gv.at

www.tirol.gv.at/oeffentlichkeitsarbeit