ÖAMTC: Mehr als 25 internationale Tests im Jahr 2010

Club-Experten zeigen Mängel und Schwächen und fördern dadurch Verbesserungen

Wien (OTS) - Die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern ist dem ÖAMTC ein großes Anliegen. Im Jahr 2010 haben die Club-Techniker deshalb unterschiedliche Tests durchgeführt, viele davon in Zusammenarbeit mit europäischen Partnerclubs. Die Tests bringen Schwächen und Mängel ans Tageslicht und zeigen Verbesserungspotenzial bzw. -notwendigkeit auf. "Als direkten Erfolg der ÖAMTC-Tests wurden z.B. im Bereich der Fahrzeugkonstruktion bereits wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Insassen- und Fußgängersicherheit gesetzt. Außerdem wurden kippgefährdete Fahrzeuge mit ESP ausgestattet", nennt ÖAMTC-Cheftechniker Max Lang nur einige der Erfolge.

Im Verkehrsbereich wurden Tunnels, Lkw-Rastplätze, Baustellen auf Autobahnen und in Städten sowie der öffentliche Personen- und Nahverkehr geprüft. "Auch hier wurden durch die Tests Verbesserungen erreicht: So hat die Asfinag umgehend auf die Kritik mangelnder Rastplätze für Lkw reagiert und einige hundert neue Lkw-Stellplätze auf Autobahnen dazugebaut. Nach dem europäischen Schutzwege-Test wurden einige der von Club-Experten getesteten Schutzwege umgestaltet. In etlichen Regionen wurde mit einer generellen Überprüfung von Schutzwegen begonnen", berichtet ÖAMTC-Verkehrsexperte Markus Schneider.

Club-Experten: 64 Reifen im Test, über 80 Autos gecrasht

Unter den Tests haben die jährlichen ÖAMTC-Reifentests bereits eine lange Tradition. Beim Sommerreifentest 2010 wurden 36 Modelle unter die Lupe genommen, beim Winterreifentest 2010 standen über 28 Modelle am Prüfstand. Bei einem Spezialreifentest wurde untersucht, an welcher Achse die Reifen mit mehr Profiltiefe montiert werden sollten. Im Rahmen der Euro NCAP-Crashtests wurden mehr als 80 neue Pkw im Dienste der Sicherheit zu Schrott gefahren. Ein weiterer Test widmete sich dem Fußgängerschutz bei Geländewagen. Wie unterschiedliche Fahrzeuge bei einem Zusammenstoß abschneiden, wurde im Kompatibilitätscrashtest Peugeot 308 gegen Ford Fiesta mit einem neuen Verfahren untersucht. Das Stehvermögen von drei Hochdachkombis mit und ohne ESP wurde bei Fahrversuchen unter die Lupe genommen.

Der Nutzen und die Schwächen moderner Assistenzsysteme wurden ebenfalls geprüft: Untersucht wurden der Notbremsassistent beim Volvo S60 und die Verkehrszeichenerkennung in fünf Pkw. Die Gefahr ungesicherter Ladung wurde mit dem Transport von Pkw-Reifen unter Beweis gestellt. An technischer Ausrüstung wurden acht Batterien, zehn Scheibenwischer und zwölf Navigationsgeräte auf Kapazität, Wischfestigkeit bzw. Orientierungsvermögen getestet.

Schwerpunkt Umweltverträglichkeit: Spritverbrauch, CO2-Ausstoß und "heimliche" Spritverbraucher im Test

Spritverbrauch und CO2-Ausstoß standen im Mittelpunkt von zwei Tests:

Beim ÖAMTC-Eco-Test wurden Neuwagen auf CO2-Ausstoß und Schadstoff-Emissionen getestet. Ein Mittelklasseauto erreichte fünf Sterne ließ damit sogar Kleinstwagen hinter sich. Das zeigt, dass auch herkömmliche Autos ohne Gas- oder Hybridantrieb sparsam und sauber sein können. Wo in Bezug auf den Spritverbrauch noch Handlungsbedarf besteht bzw. die Eigenverantwortung des Fahrzeuglenkers gefordert ist, wurde ebenfalls getestet. Dabei zeigte sich: Falsche Gangwahl und Dachträger, aber auch Lüftung, Sitzheizung und Hi-Fi-Anlage sind oft unterschätzte Spritverbraucher im Auto.

Spezialtests: Kinder- und Fußgängersicherheit, Testschwerpunkt Zweirad

Speziell der Sicherheit von Kindern widmeten sich der bereits traditionelle Kindersitztest sowie der Kinder-Fahrradhelmtest. Der Kopfschutz für Erwachsene stand im Mittelpunkt des Schi- und Snowbaordhelm-Tests. Die Sicherheit von Fußgängern stand im Fokus des europäischen Schutzwege-Tests, den der ÖAMTC um weitere Tests im eigenen Land erweiterte, sodass es Ergebnisse aus allen österreichischen Landeshauptstädten gibt.

Im Bereich Zweirad wurden zehn Fahrräder mit elektrischer Tretkraftunterstützung geprüft. In weiteren Tests wurden innovative Schutzbekleidung für Motorradfahrer unter die Lupe genommen und die Wirksamkeit von ABS beim Motorrad unter Beweis gestellt.

Sicherheitsinitiative ÖAMTC-Unfallforschung

Auch im Bereich Unfallforschung hat sich 2010 einiges getan. Der ÖAMTC intensiviert seine Unfallforschung auf internationaler Basis in mehreren Richtungen. Unverzichtbar dabei ist die Bilddokumentation der Unfallorte durch die ÖAMTC-Hubschrauber-Flotte. Die Initiativen gehen nun in drei Stoßrichtungen, nämlich: weitere Verbesserung der Crashsicherheit des Fahrzeuges, forcierte Erprobung von Fahrerassistenzsystemen und verstärkte Absicherung von bisher ungeschützten Objekten an Autobahnen, wie Bäume, Masten oder plötzlich beginnende Leitschienen.

