Adensamer: Dokumentarfilm "Leben" zeichnet ein Portrait von Niederösterreichern

Land NÖ unterstützt Projekt mit 38.000 Euro

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Ein ganz besonders Filmprojekt ist derzeit der Dokumentarfilm "Leben", der derzeit in Niederösterreich gedreht wird. Das Land Niederösterreich unterstützt dieses interessante Vorhaben mit 38.000 Euro", berichtet VP-Kultursprecherin LAbg. Erika Adensamer.

"Der Film ist ein Portrait vom Leben, ein Portrait von Menschen mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen in unserer Zeit. Er konfrontiert die Zuschauer mit verschiedensten Arten, das Leben zu meistern - die Zuschauer werden ihr eigenes Leben dazu in Relation setzen. Der Film stellt schließlich die Frage nach dem Sinn im Leben, wie man die Zeit ausfüllt zwischen Geburt und Tod, die Frage nach dem Lebensglück. In dokumentarischen Miniaturen werden die unterschiedlichsten Protagonisten einer Generation portraitiert: von der Waldbesitzerfamilie im großzügigen Anwesen bis zur Fabrikarbeiterin", informiert die Kultursprecherin über den Inhalt der Dokumentation.

"Der Dreh erfolgte vom 21. September bis 29. Oktober 2010, die Fertigstellung ist für 15. Mai 2011 geplant. Drehorte sind unter anderem Donaudorf, Gars am Kamp, Brunn/Pitten und St. Pölten. Die Verwertung erfolgt über Festivalteilnahmen (Cannes), Kinovertrieb weltweit, DVD-Verkauf sowie im Fernsehen", so Adensamer.

