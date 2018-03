Rune Gustafson zum EMEA Präsident bei Prophet ernannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Rune Gustafson, in

Europa für seine grosse Erfahrung in der Beratung internationaler Marken bekannt, wurde zum Präsidentender EMEA Betriebsstätten bei Prophet (http://www.prophet.com) benannt, einer strategisches Marken-und Marketingberatung.Er wird im Büro der Firma in London tätig sein.

Seit 2009 war Rune Vorsitzender seiner eigenen Unternehmensberatung, Rebus Partnership, spezialisiert darauf, den Vorständen von Unternehmen dabei zu helfen, ihre Marken besser zu vermarkten.Zuvor war er Chief Executive Officer bei Interbrand U.K., und dies auch in der Zeit als die Firma zur Agentur des Jahres vom rennomierten Marketing Magazine in U.K. ernannt wurde. Rune's Arbeit hatdas gesamte Spektrum der Marken- und Marketing-Spezialitäten abgedeckt und erstreckte sich über 30 Länder.

"Dass Rune zu uns kommt, ist ein entscheidender Schritt für Prophet,da wir unser Senior Leadership Team globalisieren, unser Portfolio an europäischen Kundenbeziehungen stäkren und noch tiefere Kenntnisse und Arbeitsmassstäbe in den Markt einbringen wollen",sagte Michael Dunn, Vorsitzender und Chief Executive bei Prophet. Er fügte hinzu:"Dies ist der Beginn der grossen Investitionen, die von Prophet in ganz Europa unternommen werden, womit wir auf der starken Entwicklung des Jahres 2010 weiter aufbauen. Wir verstärken unsere Präsenz in wichtigen Märkten wie Grossbritannien, Deutschland und der Schweiz, während wir den Beginn unseres Designs und unserer Innovationspraktiken stark weiter vorantreiben. Es ist eine aufregende Zeit für uns."

Rune kommentierte: "Für mich hat Prophet im Laufe der Jahre hat einen beispielhaft rigorosen Ansatz zu Marken- und Marketingstrategien gezeigt und ist nun bemüht, seine Reichweite auszudehnen.Ich gehe zu einem sehr spannenden Zeitpunkt zu Prophet, während das Unternehmen wächst und das Geschäft sich für die Maximierung seiner strategischen und kreativen Ressourcen engagiert, um Unternehmensführer dabei zu unterstützen, dass deren Geschäft wächst."

Bevor er zu Interbrand ging, war er Senior Partner bei Lippincott. Er arbeitet auch als Main Board Director bei Fitch plc und Managing Director bei 20/20. Rune began seine Karriere als Marketingfachmann bei Heinz und Cinzano.

Rune arbeitet auch als Non-Executive Director der National Gallery und der digitalen Agentur Graphic Alliance, und er ist Vorsitzender bei Miller Harris, einem Unternehmen für Luxusdüfte.

Prophet (http://www.prophet.com) ist eine strategische Marken-und Marketingberatung, die ihren Kunden zum Sieg verhilft, indem sie ihnen inspirierte und umsetzbare Ideen bietet.

KONTAKT: Sally Hodge +1-773-325-9282 shodge @ hodgemediastrategies.com, für Prophet

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Sally Hodge +1-773-325-9282

shodge @ hodgemediastrategies.com, fürProphet