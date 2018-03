EANS-News: Die Wavetech AG wird größter Aktionär der Wavetech A/S

Die Gespräche über eine Zusammenarbeit der Wavetech

AG und der Wavetech A/S wurden in 2010 eröffnet, jetzt ist es amtlich: Mit einer Beteiligung von 27 Prozent wird die börsennotierte Aktiengesellschaft größter Anteilseigner beim Experten für Batterietechnologien. Zu der zunächst angestrebten Fusion kommt es somit vorerst nicht.

An der Einigung über eine intensive, strategische Zusammenarbeit ändert dieser Kurswechsel jedoch nichts. Mit der Übernahme der Anteile unterstreicht die Wavetech AG ihre Ambitionen, die langfristige Finanzierung, die termingerechte Fertigung und nicht zuletzt die Vermarktung der innovativen Batterietechnologie aus dem Hause der Wavetech A/S maßgeblich voran zu treiben. Die gemeinsame Zielsetzung besteht darin, die innovativen Produkte aus dem Hause Wavetech A/S global zu vertreiben.

Mittels einer disruptiven Technologie hat die Wavetech A/S einen Weg gefunden, die Kapazität von Batterien zu verdreifachen und damit ihre Lebensdauer zu verdoppeln. Die Erfolgsformel lässt sich aus zwei Richtungen zusammenfassen: auf der einen Seite wird während des Ladevorgangs das Wachstum neuer Bleidioxidkristalle an der positiven Elektrode gesteigert, auf der anderen die Bildung von den schwer abbaubaren Bleisulfatkristallen minimiert. Die hauseigenen Produkte wurden auf Basis des technologischen Fortschritts entwickelt und hat eine mindestens doppelt so lange Laufzeit wie herkömmliche Blei-Säure-Batterien.

Am meisten profitiert davon der Besitzer von elektronischen Geräten wie Rollstühlen, Gabelstaplern oder auch Golfcaddys: er muss seine Batterie seltener aufladen und schließlich auch deutlich seltener austauschen. Darüber hinaus zeigt auch die Fahrzeugindustrie wachsendes Interesse an der Technologie der Wavetech A/S.

Der Gesamtmarkt für Blei-Säure-Batterien wird auf ein weltweites Volumen von USD 27 Milliarden geschätzt.

