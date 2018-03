Puritan Medical Products führt neue, zum Patent angemeldete Flock-Tupfer-Technologie ein

Guilford, Maine (ots/PRNewswire) - Puritan Medical

Products Company, der führende Hersteller von medizinischen/diagnostischen Tupfern und Applikatoren mit Spezialspitze in Nordamerika, gab die Einführung einer neuen Reihe von Hochleistungs-Flockprodukten bekannt. Die neuen Tupfer HydraFlock(TM) und UltraFlock(TM) zeichnen sich durch überlegene Aufnahmefähigkeit bei extrem schneller Abgabe aus.

Beide Produkte wurden in Europa zum Patent angemeldet. Die entsprechenden Anträge wurden unter folgenden Antragsnummern veröffentlicht: EP 2 263 548 A2 und EP 2 263 549 A2. Des Weiteren wurden Patentanträge in China, Japan, Kanada, Australien und den USA eingereicht.

Die Entwicklung dieser Produkte sind das direkte Resultat der beständigen Bemühungen des Unternehmens, die sich verändernden Bedürfnisse des Dignostik-Marktes zu erfüllen. Diese Anstrengungen haben zu einer raschen Erweiterung des Unternehmens in den letzten zwei Jahren geführt.

"Wir müssen uns weiterentwicklen und diversifizieren", so Timothy Templet, geschäftsführender Vizepräsident Vertrieb. "Der Bereich diagnostischer Tests beim Menschen ist durch rasche Wandel gekennzeichnet. Wir setzen uns dafür ein, in diesem Markt ganz vorn zu stehen."

Der einzigartige firmeneigene Prozess von Puritan bietet eine Kombination von hochmoderner Faserherstellung und innovativer Anwendung. So entsteht ein Produkt zur Probengewinnung, das sich durch extreme Leistungsstärke auszeichnet. Dieses Verfahren kommt ohne eine zusätzliche Behandlung der Fasern aus. Damit ist das Produkt für die Probengewinnung absolut frei von störenden Substanzen, die eine negative Auswirkung auf den Abstrich haben könnten.

Informationen zu Puritan Medical Products Company

Puritan Medical Products Co. LLC ist der grösste Hersteller von Applikatoren und Tupfern mit Spezialspitze in Nordamerika. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von Applikatoren aus Polyester, Schaumstoff, Mikrofaser, Flockfaser, Rayon, Baumwolle und gewirktem Polyester für diagnostische, medizinische und intensivmedizinische Anwendungen. Puritan wurde 1919 gegründet und ist in Guilford im US-Bundesstaat Maine ansässig. Für weitere Informationen zu den Flock-Tupfern und anderen Diagnostik-Produkten von Puritan wenden Sie sich bitte an Timothy Templet unter der Rufnummer +1-800-321-2313 oder +1-207-876-3311 oder besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter http://www.puritanmedproducts.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Timothy Templet, +1-800-321-2313 oder +1-207-876-3311