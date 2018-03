ANZ verkündet Preisfestlegung der Barofferte für all seine ausstehenden Anleihen eines bestimmten Typs

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Australia and

New Zealand Banking Group Limited (das "Unternehmen"), einer der grössten Bank- und Finanzkonzerne Australiens, gab heute die Preisfestlegung für seine im Vorfeld angekündigte Barofferte (die "Offerte") für den Kauf sämtlicher seiner am 15. Dezember 2011 fälligen 3,20%-igen vorrangigen Commonwealth-verbürgten Anleihen (die "Anleihen") bekannt. Weitere Bedingungen der Offerte sind im Kaufangebot vom 30. Dezember 2010 (das "Kaufangebot") sowie dem zugehörigen Begleitschreiben (das "Begleitschreiben") festgelegt. Das Angebot läuft am 13. Januar 2011 um 17 Uhr (Zeit: New York City) aus, sofern keine Verlängerung stattfindet (das "Ablaufdatum").

Das Unternehmen wird Inhabern, die ihre Anleihen am oder vor dem Ablaufdatum wirksam angeboten und nicht wirksam zurückgezogen haben, einen Kaufpreis von 1.026,59 Dollar je 1.000 Dollar Kapitalbetrag ihrer zum Kauf angenommenen Anleihen zuzüglich aufgelaufener und ausstehender Zinsen bis zum aber ausschliesslich des Erfüllungstags zahlen.

Der Kaufpreis für die Anleihen wurde am 13. Januar 2011 um 11.00 Uhr (Zeit: New York City) anhand eines für diese festgelegten festen Spreads auf den Ertrag basierend auf dem Geldkurs der anwendbaren US-Staatsanleihen ("Bezugsertrag") gemäss Berechnung von Bank of America Merrill Lynch, dem Dealer Manager, festgelegt. Die Berechnungsformel des Kaufpreises ist in Anhang A des Kaufangebots aufgeführt. Der Kaufpreis, der anwendbare Bezugsertrag und die aufgelaufenen und ausstehenden Zinsen sind bei Annahme des 14. Januar 2011 als Erfüllungstag in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Bezug Bezeichnung der Staats- CUSIP No. ISIN Anleihen Anleihen --------- ---- -------------- -------- 144A: 05252AAB7 144A: 05252AAB70 3,20%-ige vorran- 1,125% fällig Reg S: 05252BAB5 Reg S: 05252BAB53 gige Commonwealth- am 15. Dez. verbürgte und am 2011 15. Dezember 2011 fällige Anleihen Bezugs- Aufgelaufene ertrag und US-Staats- Ertrag ausstehende anleihen Offerte Kaufpreis Zinsen ----- ----- ----- -------- 0,302% 0,302% $1.026,59 $2,58

Als Erfüllungstag der Offerte ist der erste Werktag nach Ablaufdatum - den gegenwärtigen Erwartungen zufolge der 14. Januar 2011 - vorgesehen. Die Offerte unterliegt noch der Erfüllung bestimmter Konditionen und das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Offerte jederzeit gemäss geltendem Recht zu erweitern, für nichtig zu erklären, zurückzuziehen oder zu ändern.

Als Dealer Manager hat das Unternehmen BofA Merrill Lynch beauftragt. Global Bondholder Services Corporation wurde als Depotbank sowie als Informationsvermittler für die Offerte verpflichtet.

Weitere Informationen über die Bedingungen der Offerte erhalten Sie bei: BofA Merrill Lynch unter +1-888-292-0070 (gebührenfrei) oder +1-980-388-9217 (R-Gespräch).

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren. Die Offerte erfolgt ausschliesslich gemäss den im Kaufangebot und dem zugehörigen Begleitschreiben festgelegten Bedingungen.

Die Anforderung von Dokumenten oder Fragen bezüglich des Angebots der Anleihen richten Sie bitte an Global Bondholder Services Corporation unter +1-866-294-2200 (gebührenfrei).

Informationen über das Unternehmen

Das Unternehmen ist einer der vier grössten in Australien ansässigen Bankkonzerne. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen für Einzelhandels-, Kleinunternehmens-, Unternehmens- und Institutionskunden an. Vorwiegend ist das Unternehmen in Australien, Neuseeland und dem Asien-Pazifik-Raum tätig, jedoch auch in verschiedenen anderen Ländern wie Grossbritannien und den USA.

Weitere Informationen über das Unternehmen (einschliesslich des letzten geprüften Konzernabschlusses) stehen auf der Unternehmenswebsite unter

http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp zur Verfügung.

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich nicht um zurückliegende Tatsachen handelt, sind möglicherweise vorausschauende Aussagen. Der Leser sollte sich nicht übermässig auf vorausschauenden Aussagen verlassen, welche sich ausschliesslich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beziehen und die gegenwärtigen Einschätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Auffassungen der Unternehmensführung widerspiegeln und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen könnten, zählen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -negative Ergebnisse von ausstehenden oder zukünftigen Untersuchungen der Regierung, Gerichtsverfahren oder Privatklagen, die Wettbewerbslage, Änderungen der staatlichen Vorschriften, Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Zahlungspflichtigen, Kreditoren und strategischen Partnern sowie weitere im Kaufangebot erläuterte Faktoren.

http://www.anz.com

