Ehrenzeichen für Eva Glawischnig-Piesczek und Herbert Ostleitner NR-Präsidentin Barbara Prammer überreichte Auszeichnungen

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer überreichte heute Nachmittag die Ehrenzeichen der Republik, welche Bundespräsident Hein Fischer zwei bekannten Persönlichkeiten des österreichischen Parlamentarismus verliehen hat. Das Große

Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wurde im Rahmen einer Feierstunde im Empfangssalon des Parlaments

an Eva Glawischnig-Piesczek übergeben. Der ehemalige SPÖ-Klubdirektor Herbert Ostleitner erhielt das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Eva Glawischnig-Piesczek begann ihre berufliche Tätigkeit 1992

als Juristin bei GLOBAL 2000 und engagierte sich zudem politisch

bei den Wiener Grünen. Seit 1999 ist sie Abgeordnete zum Nationalrat, von 2006 bis 2008 war sie auch Dritte Präsidentin

des Nationalrats. 2008 wurde Glawischnig-Piesczek Klubobfrau des Grünen Klubs und Bundessprecherin der Grünen.

Herbert Ostleitner engagierte sich bereits in seiner Studienzeit für die Sozialdemokratie und war seit 1978 in verschiedenen Funktionen im SPÖ-Klub und in der Parlamentsdirektion tätig. Ab 2003 bis zu seiner Pensionierung im Herbst 2010 war er

Klubdirektor des SPÖ-Klubs. Der Wirtschaftsexperte Ostleitner ist auch im Ruhestand weiter aktiv, unter anderem als

Lehrbeauftragter für Wirtschaftspolitik an der Universität Wien.

