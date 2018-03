Veränderung im Aufsichtsrat der Carpevigo AG / Dr. Sandra Ramsauer zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt

Holzkirchen (ots) -

Die Hauptversammlung der Carpevigo AG hat am 30. Dezember 2010 Frau Dr. Sandra Ramsauer zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Frau Dr. Ramsauer ist Finanzberaterin und Managing Partner der Zürcher Infina Partners AG. Sie verfügt über langjährige Erfahrung auf den Gebieten der Investitionsberatung und Vermögensverwaltung. Zur Jahreswende aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist Martin Hobler, der dem Gremium seit der Gründung der Gesellschaft angehörte. "Wir bedanken uns bei Herrn Hobler für seine Arbeit und seinen Beitrag zum Aufbau des Unternehmens in den zurückliegenden vier Jahren", kommentiert Vorstand Jens F. Neureuther die Neubesetzung Aufsichtsrats. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Ramsauer, die ich als ausgezeichnete Expertin auf ihrem Gebiet kennen gelernt habe." Über die Carpevigo AG: Die CARPEVIGO AG plant, baut und betreibt Kraftwerke für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Verwertung erfolgt durch den Verkauf von elektrischem Strom an die örtlichen Energieversorger und Netzbetreiber. Die Carpevigo AG konzentriert ihre Geschäftstätigkeit auf Länder mit langfristig stabilen, gesetzlich garantierten Rahmenbedingungen. Das Leistungsspektrum reicht von der Identifikation geeigneter Standorte über Einkauf, Projektierung und Bau bis zum laufenden Betrieb der Solarkraftwerke und der Verwertung des erzeugten Stroms.

