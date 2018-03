EANS-Adhoc: HTI - High Tech Industries AG / HTI erhöht Beteiligung an Hitzinger auf 100%

14.01.2011

St. Marien, 14. Jänner 2011 - Die HTI High Tech Industries AG ("HTI") gibt -entsprechend der Ankündigung am 27. Dezember 2010 - den Abschluss der Verträge über den Erwerb der restlichen 20%-Beteiligung an der Dipl.Ing. Hitzinger GmbH ("Hitzinger")/Linz bekannt. Nachdem die HTI bereits im Jahr 2008 80% der Anteile an Hitzinger erworben hatte, konnte die vollständige Übernahme der Unternehmensgruppe nun abgeschlossen werden. Bisher wurde die 20%-Beteiligung an Hitzinger von einer Gruppe aktiver und ehemaliger Mitarbeiter der Dipl.Ing. Hitzinger GmbH gehalten.

"Durch die Aufstockung der Beteiligung auf 100% kann Hitzinger nunmehr voll in den HTI-Konzern integriert werden und im Segment Energietechnik das für die nächsten Jahre geplante Wachstum sowie den beabsichtigten Werksausbau realisieren", erklärt HTI-Vorstandsvorsitzender Peter Glatzmeier.

Hitzinger ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der individuellen Stromversorgung und Spezialist für Energietechnik. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 weltweite Vertretungen, die gemeinsam erstklassiges Service, ständige Weiterentwicklung der Technologie- und Qualitätsstandards sowie intelligente Stromversorgungslösungen für jede Situation und jeden Bedarf liefern. Damit leistet Hitzinger einen Beitrag zur effizienteren, ausfallssicheren, umweltschonenden und wirtschaftlichen Nutzung von elektrischer Energie.

Emittent: HTI - High Tech Industries AG Gruber & Kaja Straße 1 A-4502 St. Marien bei Neuhofen Telefon: +43(0)3862/304-8562 FAX: +43(0)3862/304-7598 Email: ir @ hti-ag.at WWW: http://www.hti-ag.at Branche: Holdinggesellschaften ISIN: AT0000764626 Indizes: WBI, mid market Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

