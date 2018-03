Wiener Stadthalle: Urlaubsfeeling bei der Premiere von Tropicana

Gestern abends konnten sich die Premierengäste und BesucherInnen bei Tropicana - so heißt die neue "Holiday on Ice"-Show über eine überaus gelungene Premiere freuen

Wien (OTS) - Viele Prominente aus Sport, Kultur und Wirtschaft hatten sich angemeldet und genossen die tolle Aufführung, so. z.B. Alfons Haider, der mit Trixi Schuba und Michael Seida über Tanzschritte fachsimpelte.

Tropicana überzeugte mit herausragendem Eiskunstlauf, farbenprächtigen Kostümen, Soundeffekten und versprüht unwiderstehliches Urlaubsfeeling von der ersten Sekunde der Show. Gut zwei Stunden lang begeisterten die Künstler in fantasievollen Kostümen in einer akrobatischen und hochkarätig besetzten Eiskunstshow und nahmen das Publikum mit auf eine Reise durch Amerika. Stargast bei der Premiere war Lou Bega, der mit seinem Mambo Nr. 5 karibisches Flair verbreitete und auch in Schlittschuhen gute Figur machte. Ein imposantes Sternen-Lichterfest leitete das Ende der Reise durch den Kontinent und das farbenfrohe Finale ein.

Mit über 320 Millionen Zuschauern und mehreren von Guinness World Records anerkannten Weltrekorden ist "Holiday on Ice" die meist gesehene Eisshow der Welt und über 65 Jahre nach der ersten Vorstellung in den USA heute ein global agierendes Unternehmen mit jährlich rund 1100 Vorstellungen in 110 Städten weltweit. In Wien gastiert Holiday on Ice "Tropicana" noch bis 30. Jänner in Österreichs größtem Veranstaltungscenter, der Wiener Stadthalle. Pressedownload und Fotos: www.stadthalle.com/mediaroom-event/4980

Tickets und Infos an den Kassen der Wiener Stadthalle, beim Ticketservice - 01 79 999 79 , www.stadthalle.com, bei oeticket.com -01 96096 und bei Wien-Ticket - 01 58885,

www.wien-ticket.at

