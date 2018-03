ÖVP - T E R M I N E

(3. Woche vom 17.1. bis 23.1.2011)

MONTAG, 17. Jänner 2011 09:00 BM Dr. Beatrix Karl beim "Runden Tisch" mit BM Dr. Claudia Schmied und Vertretern der Elternverbände zum Thema "Für die Schule der Zukunft" (Kardinal König Haus, Kardinal- König-Platz 3, 1130 Wien) 10:30 BM Dr. Beatrix Karl bei der Veranstaltung "Faculty Modell - Erwartungen und Chancen?" (Palais Harrach, Freyung 3, 1010 Wien) 11:00 BM Dr. Michael Spindelegger beim Neujahrsempfang gegeben von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer für das Diplomatische Corps (Hofburg, Zeremoniensaal, 1010 Wien) 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Diskussion mit AK- Präsident Herbert Tumpel zum Thema "Wo bleibt die Wirtschaftskrise" (WU Wien, 1090 Wien) 17:00 BM DI Josef Pröll beim Treffen der "Eurogruppe" (Brüssel) 18:00 Einleitende Worte von BM Dr. Michael Spindelegger bei der Veranstaltung "Der Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten" (Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 3, 1040 Wien) 18:00 BM Dr. Beatrix Karl und BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Neujahrsempfang des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien) Plenum des Europäischen Parlaments (Strassburg) bis 20.1. DIENSTAG, 18. Jänner 2011 08:50 Vortrag von StS Dr. Rinhold Lopatka beim "Central and Eastern European Forum" zum Thema "Policy Making After the Crisis" (Hilton Vienna Hotel, Am Stadtpark 1, 1030 Wien) 10:00 BM DI Josef Pröll beim "Ecofin" (Brüssel) 10:15 BM Dr. Reinhold Mitterlehner ist Vortragender beim ÖHV- Hotelierkongress "Tourismus im Aufschwung" (Europahaus Mayrhofen, Durster Straße 225, 6290 Mayrhofen/Zillertal) 11:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 16:00 BM Dr. Beatrix Karl verleiht der Leiterin der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, Hofrätin Univ.-Doz. Dr. Renate Trnek, das "Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich" (BMWF, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1010 Wien) 16:00 Der Zweite NR-Präsident Fritz Neugebauer lädt gemeinsam mit dem Böhlau Verlag zur Präsentation der Bücher "ABC des Minderheitenschutzes in Europa" und "Europa – Europäisierung – Europäistik" (Abgeordneten-Sprechzimmer des Parlaments, 1017 Wien) 17:00 BM Dr. Beatrix Karl und StS Mag. Verena Remler beim Neujahrsempfang des ÖAAB (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl und StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Auftaktveranstaltung "Steirer in Wien" (Akademie der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien) 20:15 BM Dr. Maria Fekter bei der Live-Diskussion des ORF Bürgerforums zum Thema "Türken in Österreich – ewige Außenseiter?" gemeinsam mit SPÖ-Klubobmann Josef Cap, FPÖ- Obmann Heinz Christian Strache, Abg.z.NR Alev Korun und BZÖ-Klubobmann-Stv. Ewald Stadler (Odeon Theater, Taborstraße 10, 1020 Wien; Live-Übertragung ORF2) MITTWOCH, 19. Jänner 2011 10:00 Neujahrsempfang der Bundesregierung gegeben von Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler BM Josef Pröll (Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien) 11:30 BM Dr. Maria Fekter beim Menschenrechtsausschuss (Parlament, 1017 Wien) 17:30 Pressekonferenz mit BM Dr. Beatrix Karl anlässlich der Verleihung des "INNOVATIONaward FH Wels 2011" im Anschluss findet die Verleihung statt (Minoritenkloster Wels, Minoritenplatz 1, 4600 Wels) 19:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Buchpräsentation "Martin Bartenstein – Grenzgänger zweier Welten" von Andreas Unterberger mit anschließender Diskussion zum Thema "Der Spannungsbogen Wirtschaft und Politik"; Teilnehmer: Abg.z.NR Dr. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler a.D., Abg.z.NR Dr. Martin Bartenstein, Wirtschaftsminister a.D., und Dr. Andreas Unterberger; Moderation: CR-Stv. Dr. Martina Salomon (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien) 20:30 Gespräche zwischen ÖVP-Delegationsleiter MEP Dr. Ernst Strasser, MEP Dr. Richard Seeber und dem Vorstand der deutschen Delegation in der EVP-Fraktion (Strassburg) DONNERSTAG, 20. Jänner 2011 09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 09:15 Rede von StS Dr. Reinhold Lopatka zum Thema "Neues Wachstum – Status Quo und Ausblick" bei BeLinked Business Networks (Schloss Mauerbach, Herzog-Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Expertenrunde "Medizinausbildung in Österreich 2011" (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien) 14:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Veranstaltung "Gute wissenschaftliche Praxis: Die Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität" (Palais Harrach, Freyung 3, 1010 Wien) 18:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Symposium "Praxis des Schreibens" (Literaturhaus, Zieglergasse 26a, 1070 Wien) 18:00 Referat von EVP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas zum Thema "Basel III" bei der Deloitte Financial Advisory GmbH (Regasse 1/Freyung, 1010 Wien) 22:00 BM DI Josef Pröll und BM Dr. Beatrix Karl besuchen den Ball der Wiener Philharmoniker (Wiener Musikverein, Bösendorferstraße 12, 1010 Wien) BM Dr. Maria Fekter beim Rat für Justiz und Innere Angelegenheiten (Gödöllö, Ungarn) FREITAG, 21. Jänner 2011 11:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der "European Business Competence Licence Champions League 2010" (Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien) 13:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Abschluss der Expertenrunde "Medizinausbildung in Österreich 2011" (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien) 18:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Festakt anlässlich des "100. Geburtstages von Bruno Kreisky" (Hofburg, Großer Redoutensaal, 1010 Wien) 19:30 Rede von EVP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas zum Thema "Der Lissabon Vertrag" beim PGM-Lehrgang der Wirtschaftsuniversität Wien (Reiters Supreme Hotel, Am Golfplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf) BM DI Nikolaus Berlakovich besucht die "Internationale Grüne Woche" (Berlin) bis 21.1. BM Dr. Michael Spindelegger beim Wintertreffen auf Einladung von Außenminister Franco Frattini (Corvara in Badia/Italien) bis 23.1. ÖVP-Delegationsleiter MEP Dr. Ernst Strasser besucht die Ski-Weltcup- Rennen der Herren (6370 Kitzbühel) bis 23.1. SAMSTAG, 22. Jänner 2011 16:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim "Australia Day 2011" (Weingut Wolff in Neustift am Walde, Rathstraße 50, 1190 Wien) 20:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Festkonzert anlässlich der EU- Ratspräsidentschaft Ungarns und des Franz Liszt Gedenkjahres (Stephansdom, 1010 Wien) 20:00 StS Mag. Verena Remler besucht den Tiroler Ball (Rathaus, 1010 Wien) BM DI Josef Pröll und BM Dr. Beatrix Karl besuchen die Ski-Weltcup- Rennen der Herren (6370 Kitzbühel) bis 23.1.

