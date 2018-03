Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 17. bis 23. Jänner 2010

Wien (OTS) - Montag, 17. Jänner:

11.00 Uhr: Neujahrsempfang für das Diplomatische Corps (Präsidentschaftskanzlei)

Dienstag, 18. Jänner:

9.30 Uhr: Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten für Dr. Peter Kreisky/Rede (Wiener Zentralfriedhof)

Mittwoch, 19. Jänner:

10.00 Uhr: Teilnahme am Neujahrsempfang von Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Dipl.Ing. Josef Pröll (Festsaal der Wiener Hofburg)

Donnerstag, 20. Jänner:

11.30 Uhr: Verabschiedung des langjährigen außenpolitischen Beraters des Bundespräsidenten Botschafter Dr. Alfons Kloss (Präsidentschaftskanzlei)

Freitag, 21. Jänner:

13.00 Uhr: Mittagessen für ausländische Teilnehmer am Festakt anlässlich des 100. Geburtstages von Dr. Bruno Kreisky (Präsidentschaftskanzlei)

18.30 Uhr: Teilnahme am Festakt anlässlich des 100. Geburtstages von Dr. Bruno Kreisky/Rede (Großer Redoutensaal/Wiener Hofburg)

20.30 Uhr: Teilnahme am Empfang in der Nationalbibliothek

Samstag, 22. Jänner:

11.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung der Ausstellung "BRUNO. Bruno Kreisky porträtiert von Konrad Rufus Müller" (MAK/Stubenring)

