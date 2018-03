SPÖ-Termine von 17. Jänner bis 23. Jänner 2011

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 17. Jänner 2011:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer beim EU-Rat für Beschäftigung und Soziales in Ungarn.

9.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet das Symposium "Demokratie im Diskurs - ein konkretes Wahlrechtsmodell", zu dem sie gemeinsam mit der Initiative Mehrheitswahlrecht und Demokratiereform einlädt (Parlament).

DIENSTAG, 18. Jänner 2011:

11.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

18.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet die Veranstaltung "The Women's Dialogue: India-Pakistan-New Ideas for a New Way Forward", eine Veranstaltung von "Frauen ohne Grenzen" (Ringturm/Dachgeschoß, Schottenring 30, 1010 Wien).

19.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Bundesministerin Claudia Schmied und Gesundheitsminister Alois Stöger bei der Filmpremiere "Bruno Kreisky - Politik und Leidenschaft", ein Film von Helene Maimann (Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Klubobmann Josef Cap nimmt in der ORF-Sendung "Bürgerforum" an der Podiumsdiskussion zum Thema "Die Türken in Österreich - ewige Außenseiter?" teil (Odeon, Taborstraße 10, 1020 Wien, www.odeon-theater.at ).

MITTWOCH, 19.Jänner 2011:

10.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann und Finanzminister Vizekanzler Josef Pröll laden zum Neujahrsempfang in die Wiener Hofburg. Die Veranstaltung wird mit Begrüßungsworten beider Gastgeber eröffnet. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen. Anmeldung bis 17. Jänner unter federalpressservice @ bka.gv.at erforderlich (Festsaal des Kongresszentrums Hofburg, Eingang Heldenplatz).

11.00 Uhr Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Bruno Kreisky" findet eine gemeinsame Pressekonferenz mit PVÖ-Präsident, Bundesminister a.D. Karl Blecha und LHStv., SPÖ-Kärnten Vorsitzenden Peter Kaiser statt (Landhaus, SPÖ-Klub Kärnten, Landhaushof 1, 9020 Klagenfurt).

11.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer referiert beim "Tag der Gesundheitsberufe" zum Thema "Pflegeberufe im 21. Jahrhundert" (Festsaal des Gesundheitsministeriums, Radetzkystraße 2, 1030 Wien).

12.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zu einer Veranstaltung anlässlich des 10. Jahrestages der Unterzeichnung des Washingtoner Abkommens zwischen Österreich und den USA. Zum Thema der Veranstaltung spricht Stuart E. Eisenstadt, ehemaliger Chefberater von US-Präsident Carter und EU-Botschafter unter US-Präsident Clinton (Parlament).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der REWE Group Lehrlingsehrung (Wiener Rathaus - Großer Festsaal, Eingang Lichtenfelsgasse, Feststiege 1, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt am Neujahrsempfang der Stadtgemeinde Mürzzuschlag teil und spricht zum Thema "Die Notwendigkeit einer Staats- und Verwaltungsreform" (Stadtsaal, Mürzzuschlag).

19.00 Uhr PVÖ-Präsident und BM a.D. Karl Blecha als Gastreferent und Zeitzeuge beim Festakt anlässlich des 100. Geburtstages Bruno Kreisky "Der Sozialdemokrat und Staatsmann Bruno Kreisky" (Festsaal der AK-Kärnten, Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt).

DONNERSTAG, 20. Jänner 2011:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.30 Uhr Finanzstaatssekretär Andreas Schieder nimmt gemeinsam mit dem Klubobmann der SPÖ-Burgenland, Landtagsabgeordneten Christian Illedits in einer Pressekonferenz zum Thema "EU-Regionalförderung" Stellung (Amt der Burgenländischen Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt).

FREITAG, 21. Jänner 2011:

11.30 Uhr Im Rahmen eines Arbeitsbesuches des estnischen Ministerpräsident Andrus Ansip findet ein Treffen mit Bundeskanzler Werner Faymann statt (Bundeskanzleramt).

14.00 Uhr Kulturministerin Claudia Schmied verleiht das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Vera Borek-Qualtinger (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

16.00 Uhr Finanzstaatssekretär Andreas Schieder bei der Siegerehrung der FINANZ SKI Meisterschaften 2011 der Regionen Ost und Wien der SV Finanz in Wien - Hohe Wand Wiese (Gasthaus Jägerwirt, Mauerbachstraße 47, 1140 Wien).

18.30 Uhr Auf Einladung von Bundeskanzler Werner Faymann findet ein Festakt aus Anlass des 100. Geburtstages von Altkanzler Bruno Kreisky im Großen Redoutensaal der Wiener Hofburg statt. Zu Ehren des großen österreichischen Staatsmannes werden u.a. Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, Bundeskanzler Werner Faymann und der ehemalige spanische Ministerpräsident Felipe Gonzáles Ansprachen halten. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Empfang in der Österreichischen Nationalbibliothek. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen. Anmeldung bis 19. Jänner unter e-federalpressservice @ bka.gv.at erforderlich (Hofburg, Großer Redoutensaal, Eingang Josefsplatz).

SAMSTAG, 22. Jänner 2011:

14.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an der Veranstaltung des Pensionistenverbandes Oberösterreich zum Thema "100 Jahre Geschichte am Beispiel Bruno Kreisky" teil (FORUM NEUHOFEN. Kunst und Kultur-Schauplatz. Sportallee 58. 4501 Neuhofen an der Krems).

21.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger eröffnet den Ball der Pharmazie (Wiener Hofburg).

