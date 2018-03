Kampf dem Norovirus: IMC FH Krems bildet Hygienespezialisten aus

Krems (OTS) - Die aktuellen Schlagzeilen zu Noroviren in Niederösterreichs Spitälern zeigen, wie wichtig gut ausgebildete Hygienefachkräfte für den reibungslosen Krankenhausbetrieb sind. In Grippe- und Virenzeiten verhindern sie durch gezielte Maßnahmen weitere Infektionen und das Ausbrechen von Epidemien und sorgen für die Einhaltung von Hygienestandards. Mit dem in Österreich einzigartigen FH-Lehrgang für "Krankenhaushygiene" bietet die IMC FH Krems eine spezialisierte Ausbildung an, die den hohen Anforderungen des Gesundheitswesens entspricht.

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen werden durch die theoretisch fundierte und praxisnahe berufsbegleitende Ausbildung an der FH Krems zur spezialisierten Berufsausübung im Hygieneteam eines Krankenhauses oder anderer Gesundheitseinrichtungen befähigt. Studierende erwerben im neuen Lehrgang die notwendigen Kompetenzen, um bei allen Maßnahmen der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionen in Gesundheitseinrichtungen sowie der Gesunderhaltung mitzuwirken.

Um die bestmögliche medizinische Versorgung und Behandlung von Kranken zu gewährleisten, ist die strenge Einhaltung von Hygienevorschriften in Spitälern essentiell. "Mit dem neuen Lehrgang bieten wir eine hochqualifizierte Ausbildung in einem langfristigen Berufsfeld und leisten zudem einen wichtigen Beitrag für das Gesundheitswesen und die Weiterentwicklung medizinischer Standards in Österreich", so Mag. Marianne Kriegl, DGKS, Wissenschaftliche Leiterin des Lehrgangs und Studiengangsleiterin "Advanced Nursing Practice".

Der Lehrgang "Krankenhaushygiene" an der IMC FH Krems ist der erste seiner Art in Österreich. Die dreisemestrige Ausbildung startet im September 2011. Die Studienzeiten finden zu geblockten Terminen über mehrere Wochen, jeweils Montag bis Freitag statt. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2011.

Weitere Infos unter www.fh-krems.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

Presse-Rückfragenhinweis

IMC Fachhochschule Krems

Piaristengasse 1, 3500 Krems

Michaela Sabathiel

Tel: +43 (0)2732 802 - 530

marketing @ fh-krems.ac.at



comm:unications - Agentur für PR, Events & Marketing

Liechtensteinstraße 12/9, 1090 Wien

Mag. Sabine Siegert

Tel: +43 (0)1 315 14 11-44

sabine.siegert @ communications.co.at