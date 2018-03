Rübig: Europäische BürgerInnen vor nuklearem Unfall bestmöglich schützen

Rechtsakte wurden überarbeitet um sie den heutigen Standards anzupassen

Brüssel, 14. Jänner 2011 (OTS) "Österreich ist ein

atomfreies Land im Herzen der Europäischen Union. Dennoch

müssen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger Vorkehrungen treffen, um sie vor und bei nuklearen Unfällen und Notstandssituationen bestmöglich schützen zu können. Der vorliegende Bericht berücksichtigt den neuesten Stand der

Technik, um möglichst schnell und effizient handeln zu

können", so der ÖVP-Europaabgeordnete Dr. Paul Rübig

anlässlich der gestrigen Abstimmung im Industrieausschuss

über einen Vorschlag, der die Festlegung von Höchstwerten

an Radioaktivität in Nahrungs- und Futtermitteln im Falle

eines nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen Notstandssituation festlegt. ****

"Die Überarbeitung der aus den 80er Jahren stammenden Rechtsakte war längst überfällig. Mit der neuen

Verordnung werden die europäischen Bürgerinnen und Bürger

durch eine optimierte Steuerung und Koordinierung

bestmöglich geschützt", begrüßt Rübig das Ergebnis.

