ÖH WU: Morgen "WU Ball" in der Hofburg

Studierende feiern heuer mit vielen prominenten, internationalen Gästen

Wien (OTS) - Die WU und die HochschülerInnenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien (ÖH WU) laden traditionell am Samstag, dem 15. Jänner 2011, zum gesellschaftlichen Eventhighlight in die Wiener Hofburg.

Aufgrund der Nachfrage an Ballkarten wurde ein weiterer großer Saal, der von einem 12 Mann-Orchester bespielt wird, für die Veranstaltung geöffnet - somit ist in allen Festräumlichkeiten für stimmungs- und niveauvolle Musik gesorgt!

Günstige Vorverkaufs-Ballkarten sind heute noch bis 19:00 Uhr in der Aula der WU Wien (Augasse 2-6, 1090) erhältlich.

Die Abendkassa ist morgen ebenfalls ab 19:00 Uhr in der Hofburg geöffnet.

Viele wertvolle Tombola-Preise wie eine exklusive Flugreise mit einwöchigem Aufenthalt im Königreich Jordanien sowie zwei USA-Flüge, warten auf glückliche Gewinner.

Wir wünschen eine unterhaltsame Ballnacht!

Alle Details zu den Programmhighlights finden Sie unter:

http://www.wuball.com

