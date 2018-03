McDonald's Österreich setzt auf 100% Ökostrom

Wien (OTS) - Seit 1. Jänner 2011 beziehen die österreichischen McDonald's Restaurants* Strom zu 100 Prozent aus österreichischer Wasserkraft. Damit wird der CO2-Ausstoß der Restaurants um mehr als 50 Prozent gesenkt.

"Der Umstieg auf 100 Prozent Ökostrom ist für uns ein wesentlicher Schritt im Rahmen einer langfristigen, verantwortungsvollen Umweltstrategie", erklärt Andreas Schwerla, Managing Director McDonald's Österreich. Künftig werden die Restaurants in Österreich durch 100 Prozent Ökostrom aus österreichischer Wasserkraft versorgt. "Durch die Verwendung von Ökostrom wird es gelingen, den CO2-Ausstoß der McDonald's Restaurants um über 50 Prozent zu senken. Das sind jährlich über 19 Millionen Kilogramm CO2, die wir einsparen. Damit können wir einen wesentlichen Beitrag zur Gesamt-CO2-Reduktion bei McDonald's in Österreich leisten", berichtet Holger Hirmann, Mitglied der Geschäftsführung und Umweltverantwortlicher bei McDonald's Österreich. Geschäftsführer Oskar Henglmüller vom Energiedienstleister MyElectric, seit vielen Jahren Partner von McDonald's Österreich, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass ein Unternehmen wie McDonald's Österreich ein effektives Zeichen im Sinne des Umweltschutz setzt und sind überzeugt, dass noch viele weitere österreichische Unternehmen diesem vorbildhaften Beispiel folgen werden". Auch die langjährigen McDonald's Österreich Partner ESCA und SDL bekennen sich zu aktiven Umweltschutzmaßnahmen und sind mit Jänner 2011 auf Ökostrom umgestiegen.

Gelebtes Umweltbewusstsein

Ökologische Verantwortung wahrzunehmen war auch bisher schon Unternehmensphilosophie des größten heimischen Familienrestaurants. Dies spiegelt sich etwa im unternehmenseigenen Abfallsammel- und Verwertungskonzept wider: "Durch konsequente Abfalltrennung werden bei uns bereits seit 1992 rund 95% aller in den Restaurants entstehenden Abfälle wiederverwertet", so Holger Hirmann. Seit 1997 wird das in den Restaurant anfallende Speiseöl zu Biodiesel verarbeitet. Angetrieben von diesem Biodiesel beliefern die Logistik-LKWS alle Restaurants in Österreich.

Erstes klima:aktiv Restaurant

Mit der Eröffnung des ersten klima:aktiv McDonald's Restaurants in Stockerau im Dezember 2010 wurde ebenfalls ein wichtiger Meilenstein gesetzt. Gemeinsam mit der Initiative klima:aktiv konnten für den neuen Betrieb nahe der Donauufer-Autobahn höchste Qualitätsstandards im Bereich Energieversorgung, Beleuchtung und Energiemanagement sichergestellt werden. Weitere Projekte sollen bereits in diesem Jahr folgen.

*ausgenommen sind 11 Restaurants, die sich in Einkaufszentren befinden und den Strom über den Centerbetreiber beziehen.

