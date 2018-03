Be my Valentine - in Salzburgs 1. Kuschel- und Genießerhotel Seewirt.Mattsee ist das ganze Jahr über Valentinstag

Seewirt.Mattsee lädt zum romantischen Ideewettbewerb - der schönste Liebestraum für den Valentinstag 2011 wird verwirklicht

Mattsee (TP/OTS) - Einmal nach den Sternen greifen. Einmal den Himmel voller Geigen zeichnen. Einmal dem geliebten Menschen die Welt zu Füßen legen. - Erträumen Sie den romantischesten, außergewöhnlichsten Valentinstag 2011 für Ihr Herzblatt und Salzburgs 1. Kuschel- und Genießerhotel Seewirt.Mattsee, romantisch am Mattsee gelegen, verwirklicht Ihre Ideen mit etwas Glück sogar gratis! Und damit nicht genug - das Valentinsgeschenk kann das ganze Jahr über eingelöst werden - vielleicht auch gleich passend für einen einzigartigen Heiratsantrag?

Senden Sie bis 8. Februar Ihren Valentins-Traum

"Wir laden Sie ein, uns bis 8. Februar Ihren Valentins-Traum 2011 zu senden und wählen unter allen Einsendungen jene zauberhafte "Be my Valentine" Idee aus, die die Stunden in und um unser Hotel zum Flirren bringt", motiviert Hotelchef Helmut Blüthl jun. alle Verliebten zum Mitmachen.

"So einfach geht es: Sie erfinden, mit Schmetterlingen im Bauch, ein verführerisches, erotisch-prickelndes Programm für den schönsten Valentinstag, den Sie je erleben möchten und senden unter dem Kennwort "Be my Valentine" bis 8. Februar 2011 eine Email an kuscheln @ seewirt-mattsee.at oder eine Postkarte an das 1. Kuschel-und Genießerhotel Seewirt.Mattsee, Seestraße 4, A-5163 Mattsee. Unter allen Einsendungen wählt eine Jury am 12. Februar den Vorschlag für den zärtlich-flirrendsten Valentinstag aus und und informiert den Gewinner/die Gewinnerin, rechtzeitig vor dem Valentinstag. Verwirklicht wird der zauberhafte Liebestraum an einem Tag Ihrer Wahl im Jahr 2011. Wir freuen uns auf Ihre kreativen, lustvoll prickelnden Ideen", so Hotelchef Helmut Blüthl.

http://www.seewirt-mattsee.at

Tel: +43 (0) 6217-5271

