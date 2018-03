Last Call für die HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ am 17. Mai 2011 im MAK Wien

Aufruf für Seminarhotels und Veranstaltungslocations, die sich jetzt ihren Platz als Aussteller sichern wollen.

Perchtoldsdorf (TP/OTS) - In 4 Monaten ist es so weit: Die

HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ, die Fachmesse für Firmenreisen, Seminare und Incentives, öffnet am Dienstag, 17. Mai 2011 wieder ihre Türen. Gehaltvolle Kontakte, ein schmales Rahmenprogramm und intensive Kooperationen machen die Fachmesse für Aussteller besonders attraktiv.

Die als Workshop konzipierte Messe bietet den Ausstellern einen Nachmittag und Abend lang die perfekte Plattform für erfolgreiche B2B Gespräche. Die Präsentation der Angebote der Seminar- und Tagungshotels erfolgt an offenen Ständen - bei der "Biz" ist genügend Raum für persönliche Kontaktpflege und Neuakquise von Kunden. Interessierte Aussteller sichern sich jetzt ihren Standplatz auf der "Biz".

Biz Ganzjahrespaket für Einzelbetriebe

Ein besonderes Angebot gibt es für Einzelbetriebe, die in Zusammenarbeit mit n.b.s hotels & locations die Fachbesucher das ganze Jahr hindurch über ihr Angebot informieren wollen: das "Biz Ganzjahrespaket" inkludiert neben dem Auftritt im Rahmen der Messe (Einzelstand) auch weitere Leistungen wie Mailings, Newsletter, eine Einschaltung im Ausstellerverzeichnis und eine detaillierte Darstellung auf www.hotelbiz.at.

HOTELBIZ im neuen Gewand - Kooperationspartner DER WALTER vor Ort Neuer Partner der "Biz" ist DER WALTER Berufsbekleidung, der Profi für die Einkleidung von MitarbeiterInnen aus nahezu allen Zweigen der Wirtschaft. Präsentiert wird das umfassende Angebot an Berufsbekleidung.

HOTELBIZ - vom Geheimtipp zum Top-Event

Die "Biz" hat sich in den letzten 10 Jahren zu einem absoluten Top-Event am Seminar- und Veranstaltungsmarkt entwickelt. Die Fachmesse informiert über das Angebot von über 100 Seminar- und Tagungshotels sowie Veranstaltungslocations.

Die Fachbesucher - es handelt sich dabei um Top-Einkäufer von Firmen und Veranstaltern - werden von Seiten der Organisatoren persönlich zur "Biz" eingeladen. Der direkte Kontakt zu den Besuchern ist dem n.b.s Team besonders wichtig. Nur so kann die Qualität der Fachbesucher den Anforderungen der Aussteller gerecht werden.

Alle Detailinformationen für interessierte Aussteller zur HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ und zum "Biz Ganzjahrespaket" gibt es unter www.hotelbiz.at und beim Veranstalter n.b.s hotels & locations.

Anmeldungen sind unter www.hotelbiz.at auch online möglich.

Rückfragen & Kontakt:

n.b.s. hotels & locations

Christina Neumeister-Böck, Janina Nunez

Industriestraße 2, 2380 Perchtoldsdorf

01/867 36 60, Fax DW 14

office @ hotelbiz.at

www.hotelbiz.at