Bericht von Deloitte: Vorsichtige Verbraucher bremsen Wachstum im Einzelhandelsbereich, aber Gewinne steigen

New York (ots/PRNewswire) - Mehr als ein Drittel der

250 grössten Einzelhändler der Welt verzeichneten im Finanzjahr 2009 Umsatzrückgänge. Ursache war das infolge der weltweiten Konjunkturflaute vorsichtigere Verbraucherverhalten und das Versiegen der verfügbaren Kredite. Dennoch kann der Bericht "2011 Global Powers of Retailing" ("2011 Globale Kräfte im Einzelhandelsbereich") von Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) in Zusammenarbeit STORES Media aufzeigen, dass die Bemühungen vieler Unternehmen um eine Senkung der Kosten und eine Anpassung der Lagerbestände Früchte getragen haben, wobei der Nettogewinn bei den 250 Spitzenunternehmen in Einzelhandelsbereich von 2,4 Prozent im Jahr 2008 auf 3,1 Prozent im Jahr 2009 angestiegen ist.

Bei der Rentabilität fanden sich Verbesserungen in allen Produktsektoren und in fast allen Regionen. Modeanbieter schnitten dabei besonders gut ab und konnten ihre Gewinnspanne von 4,1 Prozent auf 7,6 Prozent steigern. Bei den Regionen fand sich die stärkste Verbesserung der Rentabilität in Lateinamerika, wo die Gewinnspanne von 1,4 Prozent auf 3,3 Prozent anstieg.

Dr. Ira Kalish, Direktorin Consumer Business bei Deloitte Research, ein Teilbereich von Deloitte Services LP in den USA, kommentierte: "Diese Ergebnisse spiegeln die Bemühungen von Einzelhändler weltweit wider, unter dem Strich schwarze Zahlen zu schreiben. Einen weiteren Gewinnzuwachs mit diesen Massnahmen zu erreichen, wird aber schwieriger werden, und so hofft der Einzelhandelssektor, dass die wirtschaftliche Erholung das Umsatzwachstum wieder auf Kurs bringt."

Die Möglichkeit, die vollständige Fassung dieser Pressemitteilung zu lesen oder eine Kopie des Berichts "2011 Global Powers of Retailing" herunterzuladen, finden Sie unter

http://www.deloitte.com/consumerbusiness.

