2. Diamantenmesse in Antwerpen vom 30. Januar bis 1. Februar

Antwerpen, Belgien (ots/PRNewswire) - Die zweite

Auflage der Antwerp Diamond Trade Fair in Antwerpen wird am Sonntag, den 30. Januar, beginnen und bis Dienstag, den 1. Februar 2011, andauern. Nach der erfolgreichen Premiere an der Antwerpener Diamantenbörse im vergangenen Jahr (Beurs voor Diamanthandel) wird die diesjährige Messe erweitert und auch die benachbarte Trading Hall des Diamanten Clubs von Antwerpen (Diamantclub van Antwerpen) einbeziehen. Die Anzahl der Aussteller steigt im Vergleich zu 40 im vergangenen Jahr auf 60 Unternehmen, so dass mehr der in Antwerpen ansässigen Diamanten-Unternehmen teilnehmen können. Die Antwerpener Diamantenmesse wird unter der Schirmherrschaft des Antwerp World Diamond Center (AWDC) gefördert und veranstaltet.

Der Präsident der Antwerpener Diamantenbörse, Artur Beller, stellte fest, dass sich die Messe-Premiere als grosser Erfolg erwiesen hat: "Die Organisatoren der Messe hatten nur hochrangige Juwelierunternehmen eingeladen, und der Veranstaltungsbesuch war nur auf Einladung möglich. Das ist eine Gelegenheit für diese qualitativ hochwertigen Einkäufer, mit einer grossen Zahl von Antwerpener Diamantenunternehmen in Kontakt zu treten."

Beller deutete darauf hin, dass Antwerpen als Drehpunkt des globalen Diamantenhandels der perfekte Standort für diese Messe sei. "Mehr als 50 Prozent der polierten Diamanten aus aller Welt werden in unserer Stadt gehandelt. Kein anderes Diamantenzentrum verfügt über eine solch grosse Auswahl von polierten Diamanten zu ausgesprochen wettbewerbsfähigen Preisen. Darüber hinaus bietet Antwerpen hervorragende Dienstleistungen in Sachen Finanzen, Transport und Auslieferung, also insgesamt einen einmaligen Standortvorteil," bemerkte er.

In diesem Jahr erwarten die Organisatoren der Messe auch Händler von ausserhalb Europa. Sie können Ihre Einladung unter

http://www.antwerpdiamondfair.com/visitors.html beantragen.

Kontakt: Ya'akov Almor, Communications @ antwerpdiamondfair.com , +972-523522685 ; Kontakt: communications @ antwerpdiamondfair.com , die Antwerpener Diamond Trade Fair ist im Besitz der Antwerp Diamond Bourse, Beurs voor Diamanthandel Pelikaanstraat 78 Antwerpen 2018, Belgien Tel. +32-3-2335313, Fax +32-3-2336503, E-Mail info @ diamondbourse.be

