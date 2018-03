ghost.company gestaltet die "TrattoVia" für die Gourmet Group

Wien (OTS) - Die italienische Trattoria mit ihren köstlichen Speisen, den ausgesuchten Zutaten und der liebevollen Zubereitung hat die Gourmet Group seit Anfang Jänner als "to go"-Konzept auf den Weg (Via) gebracht. Für den Markennamen TrattoVia, das Logo-, Corporate-und Verpackungsdesign sowie die Web-Gestaltung zeichnet die ghost.company verantwortlich.

Im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation konnte sich die ghost.company mit ihrem Namens- und Gestaltungskonzept durchsetzen. In weiterer Folge wurde die gesamte Markenkommunikation, beginnend beim Logo, über die komplette Verpackungsrange und den POS-Materialien, bis hin zum Webauftritt www.trattovia.at umgesetzt.

"Nicht nur die Vielschichtigkeit der Aufgabe - auch der enge Zeitplan, von der Auftragsvergabe bis zur Markteinführung, wurde von der ghost.company ausgezeichnet gemeistert", so Herbert Fuchs, Geschäftsführer Gourmet Group. "Das TrattoVia-Konzept bringt unsere Philosophie und hohe Produktqualität perfekt auf den Punkt. Wir bieten allen, die sich unterwegs gesund und frisch ernähren möchten, den richtigen Mix aus Geschmack, Gesundheit und Wohlbefinden mit mediterranem Flair", so Herbert Fuchs weiter.

Seit Jänner 2011 können Gäste In der Bahnhofcity Wien West, dem ersten TrattoVia-Standort, nun Pasta in bester Qualität, frische Salate, knusprige Panini, aromatische Kaffeespezialitäten, Desserts und vieles mehr genießen - praktisch und einfach zum Mitnehmen. Weitere TrattoVia-Standorte sind für 2011 bereits in Planung.

Über die ghost.company:

Die ghost.company, 1990 von Michael Mehler gegründet, ist eine Top-20-Fullservice-Agentur in den Bereichen klassische Werbung, Dialog, neue Medien, 3D. Mit der convention.group besitzt die ghost.company einen starken Kongress- und Eventveranstalter. Von den Standorten Wien und München werden nationale wie internationale Kunden betreut. comm.plete: die neue Dachmarke, gegründet zusammen mit der PR-Agentur Putz&Stingl und der auf den gesamten Online-Bereich spezialisierten Agentur mmc, bietet 360Grad Kommunikation in optimaler Besetzung. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Raiffeisen, Elin, Novartis, Leifheit, NÖ-Tourismus, Vivatis oder Hornbach.

Über TrattoVia:

TrattoVia, eine Marke der Gourmet Group, steht für gesunde, leichte, unkomplizierte mediterrane Küche. In der TrattoVia sind Frische, Geschmack und Qualität wichtig. TrattoVia verbindet als "Italian Take Away" auf perfekte Art Qualität und Schnelligkeit. Natürlich werden sämtliche Gerichte mit besten Zutaten immer frisch für die Gäste zubereitet. Und das werden Sie schmecken: beim Frühstück, zu Mittag, am Abend oder einfach zwischendurch. Buon Appetito!

TrattoVia - Take Italy!

