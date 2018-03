"Wissenschafter des Jahres bei "Nö heute" im Gespräch Sendetermin: Samstag, 15. Jänner 2011, 19.00 Uhr, ORF 2/N

St. Pölten (OTS) - Der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal ist Österreichs "Wissenschafter des Jahres" - der gebürtige Linzer ist Leiter des Wolfsforschungszentrums im niederösterreichischen Ernstbrunn sowie der Konrad Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal.

Am Samstag, 15. Jänner, ist er um 19.00 Uhr in "Nö heute" in ORF 2/N mit Werner Fetz "Im Gespräch" und erzählt über seine Arbeit, die von Konrad Lorenz mit geprägt worden ist, die Parallelen zwischen Tier und Mensch und seine weiteren Projekte.

