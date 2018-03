Umwelt - SP-Valentin an FPÖ: "Wien ist beim Streumitteleinsatz vorbildlich!"

Peinliches Desinteresse der FPÖ im Umweltausschuss

Wien (OTS/SPW-K) - "Null Interesse an seriösen Debatten und Informationen hat die FPÖ, wie die heutigen Aussagen nach dem Umweltausschuss einmal mehr beweisen", kommentiert der Vorsitzende des Umweltausschusses, SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin die aktuelle Kritik der FPÖ zum Streumitteleinsatz in Wien. So wurde dieses Thema heute im Umweltausschuss breit erläutert und der Chef der MA 48 hat die Situation, die rechtlichen Rahmenbedingungen inklusive Haftungsfragen und die Bemühungen nach ständigen Verbesserungen von Seiten der Stadt Wien breit dargelegt. "Die Fakten interessieren die Kollegen von der FPÖ nicht die Bohne - aber das mangelnde Interesse von dieser Seite ist ja wahrlich nichts neues", sagt Valentin.

Fakt ist, dass die Stadt Wien ihren Streumitteleinsatz in den letzten Jahren drastisch reduziert, insgesamt acht Millionen Euro in die Modernisierung des Winterdiensts inklusive Umstellung auf die umweltfreundliche Salzsoletechnik investiert hat und ständig an Optimierungen im Bereich der winterlichen Betreuung arbeitet. Was die Gehsteige betrifft, so werden diese laut Gesetz von den Hausbesitzern und deren beauftragten Firmen betreut. Im Ausschuss wurde auch erläutert, dass hier noch weiterer Handlungsbedarf besteht und die Stadt hier aktiv dran ist, die Situation zu verbessern. "Doch auch dies interessiert die Kollegen von der FPÖ nicht, ihnen geht es einzig ums Schlechtreden der guten Arbeit der KollegInnen der MA 48, die auch im Winterdienst unermüdlich im Einsatz sind für ein sicheres Fortkommen in Wien", sagt Valentin. "Auch wenn die FPÖ den Blick über den Teller- und Stadtrand hinaus bekanntlich scheut - der Winterdienst in Wien funktioniert bestens, viele Städte beneiden uns um das hohe Niveau", sagt SP-Gemeinderat Valentin.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Thomas Kluger

Tel.: (01)4000-81941,F:(01)5334727-8194

thomas.kluger @ spw.at

http://www.rathausklub.spoe.at