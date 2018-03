EZB-Direktorin Tumpel-Gugerell bringt Europa an ihre Schule

Diskussion mit Schülerinnen und Schülern über aktuelle europäische Themen am Gymnasium Englische Fräulein St. Pölten

Wien (OTS) - Frau Dr. Getrude Tumpel-Gugerell, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, wird am Donnerstag, den 20. Jänner 2011, ab 10.30 Uhr ihre ehemalige Schule, das Gymnasium Englische Fräulein St. Pölten, besuchen. Sie wird dort mit Schülerinnen und Schülern über Europa, den Euro und natürlich auch ihre ganz persönlichen Erfahrungen auf dem europäischen Parkett diskutieren. Der Besuch findet im Rahmen des Projektes "Europa an Deiner Schule" statt, das die Bundesregierung gemeinsam mit den österreichischen Bediensteten bei den Europäischen Institutionen seit 2009 durchführt.

Kürzlich startete übrigens auch das Projekt "Europa an Deiner Schule - erasmus". Dabei berichten Erasmus-Alumni an ihren ehemaligen Schulen von ihren Studienaufenthalten im europäischen Ausland und den Erfahrungen und Herausforderungen, die sie dabei erlebt haben. Nähere Informationen zur Aktion "Europa an Deiner Schule" finden Sie unter www.zukunfteuropa.at.

