RK-Terminvorschau vom 17. Jänner bis 8. Februar 2011

Wien (OTS) - In der Zeit vom 17. Jänner bis 8. Februar 2011 hat

die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 17. JÄNNER: 10.00 Uhr, Mediengespräch "Hightech für Wiens Wasserrohrnetz" mit StRin Sima (Umweltstadtratbüro Rathaus, Stiege 4, Halbstock, 1, Felderstraße 1) 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 18. JÄNNER: 10.00 Uhr, Pressekonferenz zur Ausstellung "ECHT FAIR!" zum Thema Gewalt in der Familie mit u.a. Stadtschulrats- präsidentin Brandsteidl (Stadtschulrat Wien, 1, Wipplingerstraße 28) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters (Rathaus, Steinsaal I, Achtung: Zutritt nur mit gültigem Presseausweis!) MITTWOCH, 19. JÄNNER: 11.00 Uhr, Überreichung der Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien für das Jahr 2010 an Gerda Anger-Schmidt/Renate Habinger/Heinz Janisch/Linda Wolfsgruber/Mag. Michael Stavaric/Dorothee Schwab, des Illustrationspreises an Michael Rohrer sowie der Anerkennungsdiplome an Helga Bansch/Heinz Janisch/Mag.a Rachel van Kooij durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 20. JÄNNER: 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (Amtshaus, 15, Rosinagasse 4, Feststiege, Festsaal) 19.00 Uhr, Eröffnung des Wiener Eistraums 2011 durch Bgm. Häupl und StR Oxonitsch (Rathausplatz) 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Die Vermessung Wiens - Lehmanns Adressbücher 1859-1942" durch StR Mailath- Pokorny (Lesesaal der Wienbibliothek im Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse, Stiege 6, 1. Stock) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Zum 200. Geburtstag von Franz Liszt: "Franz Liszt. Ein Universalist zeigt den Weg in die Zukunft", Vortrag: Univ.-Prof. Dr. Manfred Wagner (Prayner Konservatorium, Ehrbarsaal, 4, Mühlgasse 39) FREITAG, 21. JÄNNER: 10.00 Uhr, Medienkonferenz "Lerntafel" mit StR Oxonitsch (11, Guglgasse 12, Gasometer C, Top C36) 10.30 Uhr, Festakt "5-jähriges Bestehen von Help U am Karlsplatz" mit StRin Wehsely, Drogenkoordinator Michael Dressel und Wiener Linien-GF DI Dr. Michael Lichtenegger (U-Bahn-Station Karlsplatz, Stationsüberwachung, Aufgang Bösendorfer Straße, Informationsstand Help U) SONNTAG, 23. JÄNNER: 19.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Gustav Manker. Ein Erinnerungsabend" mit Hilde Sochor und Paulus Manker (Volkstheater, Rote Bar, 7, Neustiftgasse 1) MONTAG, 24. JÄNNER: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 25. JÄNNER: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 26. JÄNNER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat DONNERSTAG, 27. JÄNNER: 09.00 Uhr, Wiener Landtag MONTAG, 31. JÄNNER: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 1. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 2. FEBRUAR: 10.00 Uhr, Jahres-Pressekonferenz der Vienna Film Commission mit der GFin Dr. Marijana Stoisits (Sky Cafe Restaurant Bar, 1, Kärtner Straße 19) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13, Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) DONNERSTAG, 3. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19, Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss) MONTAG, 7. FEBRUAR: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 8. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters

(Schluss) gal/grc

