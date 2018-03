Personalberatung und Online Recruiting Spezialist eröffnet weiteres Büro in München

Frankfurt am Main (ots) -

Die 2003 gegründete ExecutiveBase GmbH, Spezialist im Bereich Direktsuche und Online Recruiting eröffnete zum 01.01.2011 neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main ein weiteres Büro im Raum München. Diplom-Ingenieur Konrad Salisko ist neuer Mitgesellschafter und Senior Partner der ExecutiveBase GmbH ( www.ExecutiveBase.com ) und leitet das kürzlich eröffnete Büro mit Sitz in Starnberg bei München. Konrad Salisko studierte Nachrichten- und Informationstechnik an den Universitäten Stuttgart und Berlin und war anschließend ca. 15 Jahre lang in leitenden Funktionen im Anlagengeschäft der ABB in Mannheim tätig. Er verantwortete dort Führungsaufgaben in Projektmanagement und Vertrieb mit zahlreichen begleitenden Aufenthalten im Ausland. Nach Tätigkeiten als Geschäftsführer im Maschinen- und Anlagenbau, der Zulieferindustrie und im Bereich elektrotechnischer Serienprodukte war er mehrere Jahre in einer renommierten, weltweit tätigen Unternehmensberatung als Senior Management Consultant tätig. Einer der Schwerpunkte war dabei die Personalberatung. Die derzeit anziehende Konjunktur zeigt sich auch im wachsenden Personalbedarf der Unternehmen. Insbesondere in Branchen wie erneuerbare Energien, Automotive, Maschinen- und Anlagenbau sowie Telekommunikation, IT und Neue Medien werden qualifizierte Führungs- und Fachkräfte - wie Geschäftsführer, Bereichsleiter, Projektleiter, Entwickler und Ingenieure - gesucht. ExecutiveBase übernimmt für seine Mandanten den gesamten Such- und Vorselektionsprozess von der Identifikation über die Ansprache bis hin zur Vorauswahl der bestgeeigneten Kandidaten. Die Mandanten führen dann nur noch die abschließenden Auswahl-Interviews durch. Um für die Kunden der ExecutiveBase sehr zügig interessierte und geeignete Kandidaten zu finden, flankieren die ExecutiveBase Personalberater den klassischen Executive Search Prozess mit ihrem Team durch die gezielte Nutzung von Internet-Search-Tools. Dies sichert die schnelle Erschließung aller relevanter Kandidaten-Quellen, insbesondere auch der in den letzten Jahren sehr stark gewachsenen "Social Media" wie z.B. Linkedin, Xing, Facebook und anderen. Durch diese Vorgehensweise können die ExecutiveBase Personalberater ihren Kunden innerhalb kurzer Zeit Top Kandidaten präsentieren.

