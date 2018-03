SKIZZO: Die verrückte Skishow

Mit dem Titel "James Blond Mission Wildkogel" startete die beliebte Neukirchner Skishow unter der Regie von Klaus Pieber im Jänner 2011.

Neukirchen am Großvenediger (TP/OTS) - Geschäftsführerin Ingrid Maier-Schöppl von den Tourismusbüros Neukirchen & Bramberg, freute sich über den erfolgreichen Start mit über 1.500 Besuchern: "Das Team mit über 80 Freiwilligen ist einfach fantastisch, genauso wie die Darbietungen aller Mitwirkenden."

Kinder sind bis 10 Jahre kostenlos dabei und Erwachsene bezahlen 6 Euro Eintritt, Jugendliche 3 Euro, so Ingrid Maier-Schöppl weiter. Extravagante Schneeakrobatik gepaart mit stimmungsvoller Musik und dem Herzblut der Region: Das ist "SKIZZO Die verrückte Skishow".

Der winterliche Event hat sich zum preisgekrönten Renner in der Urlaubs-Arena Wildkogel entwickelt und wurde 2009 bereits mit dem Salzburger Zipfer Tourismuspreis ausgezeichnet.

Ein Verbrechen der besonders unterhaltsamen Art soll sich dieser Tage in Neukirchen ereignen. Doch Rettung kommt in Form James Blond. Seinen Bruder kennt man schon, doch ihn, den wahren Helden, wird man fürchten lernen, denn keiner schlägt so gnadenlos daneben wie James Blond. Keiner ist so geschüttelt wie er, und keiner rührt so an den Lachmuskeln seiner Feinde - und die werden zahlreich sein. Ein versuchtes Verbrechen, eine versuchte Rettung und ein ruhmloser Held führen zu einem Happy End.

SKIZZO findet jeden Sonntag bis Anfang/Mitte März (je nach Schneelage) um 20:30 Uhr beim Preimislift in Neukirchen statt.

