NetApp kauft Akorri Networks, Inc.

Grasbrunn bei München (ots) -

NetApp meldet die definitive Vereinbarung zum Kauf von Akorri Networks, Inc., einem privat geführten Unternehmen mit Hauptsitz in Littleton, Massachusetts. Die Transaktion der Kaufsumme erfolgt ausschließlich in bar. Akorri wurde 2005 gegründet und ist ein führender Anbieter von Datacenter-Management-Software für die Performance-Kapazitäts-Analyse in virtualisierten, gemeinsam genutzten IT-Infrastrukturen. Kunden können damit Performance-Engpässe erkennen und die Planung ihrer Storage-Kapazitäten verbessern, um bei Personalaufwand, Zeit und Budget für den Betrieb virtualisierter Umgebungen zu sparen. Kunden vertrauen auf Akorri, um die Risiken und Kosten für die Etablierung virtualisierter Umgebungen anhand eines integrierten Management-Ansatzes, der Applikationen, Server, Netzwerke und Storage umfasst, zu reduzieren. Die Übernahme wird voraussichtlich zu Beginn des 4. NetApp Fiskalquartals nach Erfüllung der Vertragsbedingungen abgeschlossen sein. Einzelheiten zur Transaktion werden derzeit nicht bekannt gegeben. Synergien bei Portfolio und Go-to-Market-Aktivitäten NetApp und Akorri ermöglichen ihren Kunden, gemeinsam genutzte IT-Infrastrukturen zu automatisieren und zu analysieren, Service-Level-Agreements effizienter zu erfüllen und schnell auf veränderte Geschäftsbedingungen zu reagieren. Gartner hat Akorri im "Visionary"-Quadranten und NetApp im "Leaders"-Quadranten im Bereich Storage Resource Management und SAN Management-Software positioniert. Der Zusammenschluss beider Unternehmen soll Kunden die Top-Funktionen der Branche für Storage-Management und -Analyse liefern. Akorri erweitert die NetApp OnCommand Software um die Analyse von Performance und Kapazität, um Kunden einen besseren Überblick über die IT zu geben. Mit Funktionen, die bei der Kontrolle, Automatisierung und Analyse einer Shared IT Infrastructure helfen, können sie die Effizienz und Flexibilität der IT erhöhen. Akorri profitiert vom Renommee, das NetApp dank seiner führenden Plattform für die Etablierung einer effizienten und flexiblen Shared IT Infrastructure als Fundament für Cloud Computing genießt. Durch NetApp erhält Akorri die Möglichkeit, Enterprise-Kunden und Service Provider zu erreichen, um die Verbreitung und den Erfolg seiner Produkte weltweit zu beschleunigen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

NetApp EMEA PR

Silvia Pasquadibisceglie

Silvia.Pasquadibisceglie @ netapp.com