ANDTEK ist "Preferred Solutions Partner" / Der Münchener Unified-Communications-Spezialist zeigt auf der "Cisco Networkers" in London anspruchsvollste Lösungen

München/Hallbergmoos (ots) -

Der Münchener Unified-Communications-Spezialist ANDTEK GmbH ist "Preferred Solutions Partner". Diese exklusive Cisco-Partnerschaft führen in Europa nur 5 Unternehmen, weltweit sind es lediglich rund 20 Unternehmen. Besucher der Cisco Networkers (31. Januar bis 03. Februar in London) können sich von den Vorzügen und der Leistungsfähigkeit im Bereich Technik und Support des neuen "Preferred Solutions Partner" überzeugen. Der Titel "Preferred Solutions Partner" ist die höchste Auszeichnung, die Cisco für Entwicklungspartner zu vergeben hat. Lediglich eine Handvoll Unternehmen in Europa haben von Cisco bislang diese Partnerschaft erhalten. Anwender, die Leistungen eines "Preferred Solutions Partner" in Anspruch nehmen, profitieren vom Vorteil dieser sehr engen Partnerschaft. "Wir haben mit dieser Partnerschaft Zugriff auf alle notwendigen Ressourcen von Cisco und können damit die komplette Kompatibilität mit Cisco gewährleisten", sagt Roland Russwurm, Geschäftsführer der ANDTEK GmbH. Bereits in der Vergangenheit hat ANDTEK bewiesen, als Entwickler die Möglichkeiten der durch Cisco bereit gestellten Schnittstellen optimal nutzen zu können. (u.a. bei der Entwicklung von "MIDlets" für Cisco-Telefone). Auf der "Cisco Networkers", einer der führenden IT-Technologie-Fachmessen in Europa, die vom 31. Januar bis 03. Februar im Londoner International Convention Center (ICC) ExCeL stattfindet, können sich Besucher der ANDTEK GmbH am Stand E8 über die neuesten Technologien und Trends informieren. Unter anderem über die Vorteile eines modernen Vermittlungsplatzes mit gerichtlich anerkannter Sprachaufzeichnung, hochwertigen Chefsekretariatsdiensten, Integration von Datenbanken, MS-Outlook-Kontakten und Unternehmensverzeichnissen unterschiedlichster Formate. Bei Anrufen kann die Vermittlung in allen Unternehmensverzeichnissen nach dem gewünschten Gesprächspartner suchen. Alle Vermittlungsplatzfunktionen lassen sich zentral auf einer einfach zu benutzenden Oberfläche verwalten. International tätige Unternehmen können mit dieser hoch skalierbaren Software weltweit ihre Standorte mit Vermittlungsplatz-Funktionen erweitern. Diesen Text können Sie von http://www.fuchs-pressedienst.de herunterladen.

