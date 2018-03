DRSdigital stellt den virtuellen Datenraum für den Kauf einer Liegenschaft von der Migros-Pensionskasse durch die Credit Suisse Anlagestiftung

Zug (ots) -

Durch den Erwerb der Liegenschaft in Spreitenbach hat CSA RES Commercial ein erstes Etappenziel erreicht: Die Anlagegruppe ist aktuell mit rund CHF 475 Mio. investiert und weist eine Fremdkapitalquote von 13% aus. Berater der Transaktion war PricewaterhouseCoopers AG. Die Anlagegruppe CSA RES Commercial wurde per 1. Juli 2010 still lanciert und erreichte nach ihrer Öffnung Mitte September 2010 ein Anlagegruppenvermögen von CHF 420 Mio. Das Vermögen wurde gezielt für den Aufbau eines qualitativ hochwertigen und diversifizierten Portfolios von kommerziellen Immobilien verwendet. Die Liegenschaft ist langfristig an die Interio AG sowie an die Magazine zum Globus AG mit indexierten Verträgen vermietet, die erwartete Nettorendite beträgt deutlich über 5% p.a. Für die Verkaufsabwicklung nutzten die beteiligten Parteien den virtuellen Datenraum ( http://www.presseportal.de/go2/virtueller-datenraum ) von DRSdigital. Dieser ist mit den modernsten Technologien ausgestattet, was einen schnellen und sicheren Austausch aller transaktions-relevanten Daten ermöglicht. Aufgrund der hohen Anzeigegeschwindigkeit werden alle Dokumente in Echtzeit wiedergegeben, was ein schnelles und bequemes Arbeiten der Due Diligence Analysten ermöglicht. Über DRSdigital DRSdigital ist ein auf virtuelle Datenräume spezialisierter Transaktionsdienstleister, der Unternehmen beim Austausch von hochsensiblen Unternehmensdaten unterstützt. Dabei umfasst das Spektrum des Marktführers für große Portfoliotransaktionen sowohl den Bereich Real Estate als auch andere komplexe Finanztransaktionen aus den Segmenten M&A, Private Equity, non-performing Loans und Börsengänge. http://www.drs-digital.com/

