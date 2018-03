"Treffpunkt Barock" im Landesmuseum NÖ ab 18. Jänner

"Abenteuer Wissen" speziell für junges Publikum

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Reihe "Abenteuer Wissen", der lebendigen Umsetzung der laufenden Ausstellungen speziell für junge BesucherInnen in Form von Wissenschaftsfestivals, lädt das Landesmuseum Niederösterreich in St. Pölten von Dienstag, 18., bis Freitag, 21. Jänner, jeweils von 8 bis 13.30 Uhr zum "Treffpunkt Barock". Im Rahmen der noch bis 26. April laufenden Ausstellung "Jakob Prandtauer - Leben im Barock" wird dabei in Kooperation mit dem NÖ Landesarchiv und der NÖ Landesbibliothek jungen BesucherInnen die Lebenskultur im Barock durch interessante, vielfältige Workshops sowie ein besonderes Führungsangebot nahe gebracht.

Lust auf Barock an Hand sinnlicher Erfahrungen, verbunden mit spannenden Erlebnissen und Entdeckungen, vermitteln etwa die Workshops "Barock sehen, Barock verstehen", "Tier und Mensch im Barock", "Barocker Vergnügungspark - Historische Spiele", "Duftnoten & Volksmedizin", "Goldene Zeiten - Barocke Werkstatt", "Das Geheimnis der Fächersprache", "Die Kunst, barock zu tanzen" oder "Wasser ist zum Waschen da? - Körperpflege & Hygiene".

Dazu werden Führungen im Landesmuseum durch die Prandtauer-Ausstellung, in der Landesbibliothek zum Thema "Gedächtnis des Landes" sowie im Landesarchiv über "Prunk & Alltag im Barock" angeboten. Die Dokumentation "Österreichs barocke Glorie" aus der Reihe "Fenstergucker" zeigt einige Hauptwerke dieser Kunstepoche und führt von den Anfängen barocken Bauens bis hin zu Prandtauers Meisterstück, dem Stift Melk.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen beim Landesmuseum Niederösterreich unter 02742/90 80 90-999, Martina Deinbacher, e-mail info @ landesmuseum.net und www.landesmuseum.net.

