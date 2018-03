Save the date: FASPO SPONSORING SUMMIT 2011 am 24.3. in Hamburg / "Sponsoring 2020 - Trends und Perspektiven"

Der Fachverband Sponsoring FASPO veranstaltet am 24. März 2011 in Hamburg den jährlichen SPONSORING SUMMIT. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die aktuelle Situation des Sponsoringmarktes, Trends und Perspektiven des Sponsorings bis 2020, Regionalsponsoring Hamburg sowie die schwierige Situation infolge einer weiterhin unklaren Rechtslage bei Hospitality-Einladungen. Hochkarätige Referenten stellen im Rahmen des FASPO SPONSORING SUMMIT 2011 Best-Practice-Sponsorings großer Marken in den Bereichen Sport, Kultur, CSR, Media und Social vor und sprechen darüber, welche Trends sie sehen und wie sich die Unternehmen darauf einstellen. Innovative Ansätze im Sport- und Kultur-Sponsoring bekannter Institutionen und Unternehmen der Metropole Hamburg werden präsentiert, unter anderem das Sponsoringkonzept der im Bau befindlichen Elbphilharmonie. Wichtiger Programmteil des SPONSORING SUMMIT 2011 ist das Thema Hospitality. Namhafte Referenten diskutieren über die negativen Auswirkungen der aktuellen Rechtsprechung für Sponsoringanbieter und -nehmer in Sport und Kultur. Der Verband verleiht im Rahmen des SPONSORING SUMMIT 2011 traditionell die 18. INTERNATIONALEN SPONSORING AWARDs für beste Sponsoringprojekte des vergangenen Jahres in Sport, Kultur, Medien und Social aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und zeichnet eine Branchenpersönlichkeit mit der Aufnahme in die HALL OF FAME SPONSORING aus. Das komplette Programm gibt der Verband Ende Januar bekannt. Der SPONSORING SUMMIT 2011 ist eine Kooperation des FASPO mit der Handelskammer Hamburg, in deren Räumen die Tagung stattfindet. Anmeldemöglichkeit und Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter www.faspo.de . Der Fachverband Sponsoring FASPO ist die zentrale Interessenvertretung der Sponsoringwirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. FASPO Fachverband für Sponsoring e.V., Rödingsmarkt 43, D-20459 Hamburg Tel. +49 (0) 40 609508-33, Fax -34, E-Mail: info @ faspo.de, www.faspo.de FASPO Schweiz, c/o Felten & Cie AG, Zürcherstrasse 41, CH-8400 Winterthur Tel. +41 (0) 52 26908 00, Fax -01, E-Mail: info @ faspo.ch, www.faspo.ch FASPO Austria, c/o e|motion management gmbh, Gußhausstraße 15, A-1040 Wien Tel. +43 (0) 1 5355285 20, Fax -80

