Prominente Gäste auf Radio Niederösterreich: Von Michaela Dorfmeister bis Karlheinz Hackl

"Radio Niederösterreich am Vormittag"

St. Pölten (OTS) - Seit Oktober 2003 lädt Radio Niederösterreich von Montag bis Freitag prominente Gäste vor allem aus den Bereichen Kultur und Wirtschaft, Sport und Musik ins Funkhaus nach St. Pölten. In "Radio Niederösterreich am Vormittag" erzählen sie zwischen 11 und 12 Uhr über aktuelle Projekte und die bisherigen beruflichen Stationen -darüber hinaus aber stehen vor allem auch die privaten Vorlieben und Hobbys der Gäste im Mittelpunkt... bis zum persönlichen Lieblingsrezept.

In der kommenden Woche sind das beispielsweise bei der früheren Schiläuferin Michaela Dorfmeister (Montag, 17.1.) Topfenpalatschinken und bei Schauspieler Karlheinz Hackl am Freitag, 21.1. ein speziell zubereitetes "Hendl à la Hackl".

Weitere Gäste sind am Dienstag Topsy Küppers, die seit unglaublichen 65 Jahren auf der Bühne steht, Schauspieler und "Clown Enrico" Heinz Zuber am Mittwoch und am Donnerstag der Kulturjournalist und Autor Günter Kaindlstorfer.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at