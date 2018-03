"Winterurlaub auf leisen Sohlen" mit den Europa Wanderhotels

Irschen (TP/OTS) - Mehr und mehr entdecken große und kleine Naturabenteurer auf Trapper-Art den Reiz der alpinen Winterlandschaften abseits der Pisten. Tendenz steigend heißt es bei der Outdoor-Sportart Schneeschuhwandern, und das ganz ohne Ski- und Touren-Kenntnisse. Die Europa Wanderhotels sind insgesamt 72 Adressen der 3- bis 5-Stern Kategorie in Österreich, Italien, Deutschland und der Schweiz, die diesem Trend mit perfekt geschneiderten Angeboten entgegenkommen.

Sie bieten mindestens zweimal pro Woche geführte Schneeschuhtouren mit ausgebildeten Snow-Trekkern. Die Ausrüstung und Stöcke kann man sich im Hotel ausleihen. Tourentipps und ein Jausenpaket nimmt man mit auf die Wanderung. Und bei den organisierten Wanderungen führen die Hoteliers, allesamt begeisterte Natur-, Berg- und Landschaftsführer, die Gruppe an.

Und schon geht's in unberührte Winkel, auf sonnige Gipfel und zu Landschaften, die man mit Ski oder Landlaufbretteln wohl kaum zu sehen bekommt. Auf den superleichten Bärentatzen oder Biberschwänze -so nennt man die modernen Schneeschuhmodelle je nach Form - sieht man die glitzernde Winterwelt auf ganz neuen Perspektiven. Danach wird bei einer gemütlichen Jausn, einem köstlichen Abendmenü oder in den Wellness-Stubn der Europa Wanderhotels nachbesprochen. Zum Wintergenuss auf leisen Sohlen gehört auch die "sanfte Mobilität":

Die Europa Wanderhotels holen ihre Gäste vom Bahnhof oder Flughafen ab.

Die meisten der Europa Wanderhotels organisieren auch mehrmals pro Woche "lawinensichere" Touren für Einsteiger ebenso wie für Alpinisten. Die Wirte kennen "ihre" Berge wie die eigene Westentasche, empfehlen die schönsten Tourengipfel und die ideale Zeit für den Aufstieg. Von manchen Wanderhotels starten die Touren zu aussichtsreichen Gipfeln in Begleitung geprüfter Ski- und Bergführer direkt vor der Hoteltür. Zu den Angeboten zählen unter anderen je nach Hotel auch Langlaufen, Alpinski, Mondscheinwanderungen, Rodeln.

