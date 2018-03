CyberTech erweitert seine offene Optimierungsstrategie für Kontaktzentren durch neue Partnerschaft mit Teleopti im Bereich Workforce Management

Amsterdam (ots/PRNewswire) - CyberTech, der weltweit

am schnellsten wachsende und einer der weltweit grössten Anbieter von Sprachaufzeichnungen hat eine Partnerschaft mit Teleopti bekannt gegeben, dem führenden Anbieter von Lösungen im Bereich des strategischen Workforce Management (WFM), was eine Erweiterung der ständig wachsenden Anzahl der besten Zuliefer für Kontaktzentrum-Lösungen darstellt. Teleopti fügt sich in die Reihe von preisgekrönten Anbietern von Kommunikationsplattformen und Sprachanalyse-Software ein.

CyberTechs innovative Herangehensweise erfüllt die Bedürfnisse von Unternehmen, indem eine Mischung aus den besten Lösungen für Kontaktzentren genutzt wird. Dadurch wird es sehr einfach, veraltete Bestandteile zu aktualisieren oder zu ersetzen, bei Bedarf Aufzeichnungssysteme und WFM-Software einzubinden und so wesentliche Vorteile gegenüber geschlossenen, urheberrechtlich geschützten Umgebungen von Einzelanbietern zu erlangen.

Die Firma CyberTech hat eine offene Anwendungsstrategie entwickelt, um solche Bedürfnisse anzusprechen, indem sie ihr höchst sicheres Sprach- und Datenaufzeichnungssystem mit den besten Ergänzungslösungen der Branche umgibt. Teleopti ist der nächste wichtige Baustein, der diese flexible Herangehensweise zur Optimierung von Kontaktzentren abrundet.

"Wir sind begeistert, Teleopti zu unseren Geschäftspartnern für Anwendungen für Kontaktzentren hinzufügen zu können," sagte Cromwell Fraser, Director des Produktmarkt Managements bei CyberTech International. "Die WFM-Software dieses Unternehmens passt ideal zu unseren Aufzeichnungssystemen , und wir haben eine ähnliche Unternehmensphilosophie und Vertriebsstrategie in Bezug auf unsere Vertriebspartner. Gemeinsam können wir unseren Kunden gewiss ein breiteres Spektrum von Lösungen anbieten und gleichzeitig unsere wachsende Position innerhalb der Branche auf dem Weltmarkt stärken."

Über Teleopti

Teleopti ist der führende Anbieter von Lösungen für strategisches Workforce Management und Telecom Expense Management. Das Unternehmen ist dafür bekannt, fortschrittliche und nutzerfreundliche Lösungen zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Hunderte von Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Lösungen von Teleopti, um eine optimale Betriebseffizienz zu erreichen und Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten zu können. Teleopti wurde 1992 in Stockholm, Schweden, gegründet und arbeitet mit einem weitreichenden Netz von Geschäftspartnern zusammen. Weiterführende Informationen finden Sie unter http://www.teleopti.com

Über CyberTech

CyberTech ist der am schnellsten wachsende, am längsten bestehende und einer der grössten, weltweit agierenden Anbieter im Bereich von Sprachaufzeichnungen und bietet die sichersten, offene und zukunftssichere Lösungen für Unternehmen, die zu einer schnellen Leistungssteigerung, Service-Optimierung, Risikominderung sowie zu niedrigeren Kosten und Erhaltung der Konformität führen.

CyberTech bietet innovative Aufzeichnungstechnologien, die es Unternehmen ermöglichen, die höchsten Ebenen von Leistung, Qualitätssicherung und Haftungsschutz zu erreichen, während sie bestehende Geschäftsprozesse unterstützen. Die interne Entwicklung der Gesellschaft orientiert sich an dem Versprechen von Kundenzufriedenheit; entwickelt werden flexible Lösungen, die den Unternehmen helfen, ihre Investitionen in Technologien zu schützen. Weitere Informationen finden Sie uner http://www.cybertech-int.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Medienkontakte: Nicole van de Kaa, CyberTech

International,Niederlande, +31-72-566-2572,

nicole.vandekaa @ cybertech-int.com ; Teleopti,Lars Jonsson, Telefon

+46(0)8-568-951-77, E-Mail: lars.jonsson @ teleopti.com