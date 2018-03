Wiener Kulturkalender 2011

Wien (OTS) - Die Rathauskorrespondenz bietet auch für 2011 wieder eine Vorschau auf ausgesuchte Kulturveranstaltungen, für die die Termine bereits feststehen. (Änderungen vorbehalten)

Jänner

o bis 23.01.: Künstlerhaus: "(re)designing nature" - aktuelle Positionen der Naturgestaltung in Kunst und Landschaftsarchitektur www.k-haus

o bis 28.01.: Stadt- und Landesarchiv: Ausstellung "Wie Phönix aus der Asche - Von den Trümmerjahren zum Wirtschaftsaufschwung" www.archiv.wien.at

o bis 28.01.: Kunsthalle Wien, project space: Ausstellung "Preis der Kunsthalle 2010"

www.kunsthallewien.at

o bis 30.01.: Kunsthalle Wien: Ausstellung "Bruce Conner. Die 70er Jahre"

www.kunsthallewien.at

o bis 31.01.: Architekturzentrum Wien: Ausstellung "Platz da! European Urban Public Space"

www.azw.at

o bis 13.02.: Wien Museum Karlsplatz: Ausstellung "Die Ernst Jandl Show"

www.wienmuseum.at

o bis 20.02.: Kunst Haus Wien: Ausstellung "René Burri - Fotografien" www.kunsthauswien.at

o bis 27.02.: Museum Judenplatz: "GANZ REIN! Jüdische Ritualbäder. Fotografien von Peter Seidel"

www.jmw.at

o bis 06.03.: Kunsthalle Wien: Ausstellung "Power up. Female Pop Artists"

www.kunsthallewien.at

o bis 13.03.: Wien Museum Karlsplatz: Ausstellung "Window Shopping -Eine Fotogeschichte des Schaufensters"

www.wienmuseum.at

o bis 01.05.: Mozarthaus Vienna: Ausstellung "Mozart und die Frauen -Du wirst sehen wie vergnügt wir sein können" www.mozarthausvienna.at

o ab 10.01.: Jüdisches Museum in der Dorotheergasse wegen Sanierungsarbeiten geschlossen

www.jmw.at

o 15.01.-23.01.: Konzerthaus: Resonanzen 2011 "Glänzende Geschäfte" www.konzerthaus.at

o 19.01.-17.02.: Kleine Galerie: Ausstellung "Johannes Haider -Poiesis in Kupfer"

www.kleinegalerie.at

o 20.01.-21.01.: IFK-Tagung "Mapping Vienna - Die Kartierung der Stadt"

www.ifk.ac.at

o 21.01.-26.08.: Wienbibliothek: Ausstellung "Die Vermessung Wiens -Lehmanns Adressbücher 1859-1942"

www.wienbibliothek.at

o 27.01.-29.05.: Wien Museum Karlsplatz: Ausstellung "Trude Fleischmann - Der selbstbewusste Blick"

www.wienmuseum.at

o 28.01.-02.03.: Künstlerhaus: "Den Blick öffnen"; Ausstellungsreihe zur Prävention von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche www.k-haus.at

Februar

o 01.02.-24.02.: Startgalerie im MUSA: Ausstellung "Katherina Olschbaur - Wicked Walls"

www.musa.at

o 01.02.-05.03.: MUSA: Ausstellung "Lieselott Beschorner - Zwischen Abstraktion und Groteske"

www.musa.at

o 03.02.-27.05.: Stadt- und Landesarchiv: Ausstellung "Hinter den Kulissen des Wirtschaftswunders"

www.archiv.wien.at

o 04.02.-08.05.: Westlicht: Ausstellung "Sepp Dreissinger (Johann Barth). Thomas Bernhard. Das führt alles zu nix."

www.westlicht.at

o 09.02.-16.03.: Kunsthalle Wien, project space: Ausstellung "Clifton Childree"

www.kunsthallewien.at

o 18.02.-05.06.: Kunsthalle Wien: Ausstellung "Andro Wekuka - Never Sleep with a Strawberry in Your Mouth"

www.kunsthallewien.at

o 23.02.-17.03.: Kleine Galerie: Ausstellung "Kontrolle <> Chaos"; Helmut Hable, Erika Seywald u.a.

www.kleinegalerie.at

o 25.02.-05.03.: "14. Szene Bunte Wähne Tanzfestival" im Dschungel Wien, brut im Künstlerhaus und WUK

www.sbw.at

o 26.02.-27.03.: 12. Internationales Akkordeonfestival www.akkordeonfestival.at

März

o 03.03.-06.06.: Architekturzentrum Wien: Ausstellung "Fliegende Klassenzimmer. Wir machen Schule"

www.azw.at

o 08.03.-19.06.: Museum Judenplatz: "Peter Rigaud: Jewish Identity Project"

www.jmw.at

o 10.03.-14.03.: Filmfestival: "Tricky Women 2011" www.trickywomen.at

o 10.03.-26.06.: Kunst Haus wien: Ausstellung "HR Giger" (Arbeitstitel)

www.kunsthauswien.at

o 11.03.-21.08.: Wien Museum Karlsplatz: Ausstellung "Der Dombau von St. Stephan - Die Originalpläne aus dem Mittelalter" www.wienmuseum.at

o 12.03.-20.03.: Künstlerhaus: "WIKAM 2011 - wiener internationale kunst- & antiquitätenmesse"

www.k-haus.at

o 20.03.: Tag der Wiener Bezirksmuseen

www.bezirksmuseum.at

o 23.03.-03.04.: Kunsthalle Wien, project space: "Sound Frames" www.kunsthallewien.at

o 24.03.-30.03.: "Literatur für junge LeserInnen" im Palais Auersperg www.alte-schmiede.at; www.jugendliteratur.net

o 24.03.-25.03.: IFK-Tagung "Terror und Tragödie. Zur Verbindung zwischen fantastischem und realem Terror"

www.ifk.ac.at

o 24.03.-August: ZOOM Kindermuseum: Ausstellung zum Thema "Ferien" (noch kein Titel)

www.kindermuseum.at

o 29.03.-15.10.: MUSA: Ausstellung "Die 60er Jahre: Eine phantastische Moderne"

www.musa.at

April

o 01.04.-15.08.: Kunsthalle Wien: Ausstellung "Weltraum - Die Kunst und ein Traum"

www.kunsthallewien.at

o 07.04.-26.10.: Wien Museum Hermesvilla: Ausstellung "Der Prophet -Die Welt des Karl Wilhelm Diefenbach"

www.wienmuseum.at

o 13.04.-15.04.: IFK-Tagung "Zwischen Panik und Herzenskälte? Transformationen des Stoischen von der Antike bis zur Gegenwart" www.ifk.ac.at

o 15.04.-25.04.: 15. Musikfestival "Osterklang"

www.osterklang.at

o 15.04.-25.05.: Kunsthalle Wien, project space: Ausstellung "Loris Gréaud"

www.kunsthallewien.at

o 27.04.- 27.05.: Kleine Galerie: Ausstellung "Körperritual - Fritz Martinz"

www.kleinegalerie.at

o 30.04.-27.05.: Wienerliedfestival "Wean hean" www.wvlw.at/veranstaltungen/weanhean.html

Mai

o 05.05.-11.05.: Urania: Nordische Filmwoche

www.vhs.at/urania

o 05.05.-28.08.: Wien Museum Karlsplatz: Ausstellung "Verschollen im Museum - Der Künstler Karl Wiener"

www.wienmuseum.at

o 12.05.-13.05.: IFK-Tagung "Überwachungsstaat oder totale Partizipation? Die Chancen und Risiken digitaler Öffentlichkeit" (in englischer Sprache)

www.ifk.ac.at

o 12.05.-08.01.2012: Mozarthaus Vienna: Ausstellung "Tradition ist Schlamperei! - Mozarts Opern in der Ära Gustav Mahler" www.mozarthausvienna.at

o 13.05.-19.06.: Wiener Festwochen

www.festwochen.at

o 14.05.-21.06.: Konzerthaus: 35. Internationales Musikfest "Mahler und Amerika"

www.konzerthaus.at

o 26.05.-01.06.: Filmfestival "Vienna Independet Shorts" www.viennashorts.com

Juni

o 01.06.-23.06.: Wir sind Wien. Festival der Bezirke www.basiskultur.at

o 09.06.-16.10.: Künstlerhaus: "Makart - Ein Künstler regiert die Stadt"

www.k-kaus.at; www.wienmuseum.at

o 10.6.-29.07.: Kleine Kalerie: Ausstellung "Ein Streifzug durch die deutsche Druckgraphik"; Günter Grass, Horst Janssen, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde u.a.

www.kleinegalerie.at

o 16.06.-17.06.: IFK-Tagung "Aura und Effekt. Die Medien der Religionen"

www.ifk.ac.at

o 17.06.-16.10.: Künstlerhaus: "Beziehungsarbeit - Kunst und ihre Institutionen zwischen Kritik und Kooperation"

www.k-haus.at

o 22.06.-23.10.: Kunsthalle Wien: Ausstellung "Le Surréalisme, c'est moi! - Hommage an Salvador Dalí"

www.kunsthallewien.at

o 22.6.-26.6.: Best of Stücke-Festival "Alles muss raus!", Kooperation von Dschungel Wien, Schauspielhaus und brut Wien www.dschungelwien.at ; www.schauspielhaus.at ; www.brut-wien.at

o 24.06.-26.06.: Donauinselfest

www.donauinselfest.at

o 27.06.-10.07.: "Jazz Fest Wien"

www.viennajazz.org

o 29.06.-28.08.: Kunsthalle Wien, project space: "Beirut" www.kunsthallewien.at

o 30.06.-03.10.: Architekturzentrum Wien: Ausstellung "It still amazes me that I became an architect. Alexander Brodsky"

www.azw.at

Juli

o 01.07.-11.8.: Narrenturm: Tower of Power-Festival www.narrenturm.at

o 02.07.-04.09.: Filmfestival auf dem Wiener Rathausplatz www.wien-event.at

o 07.07.-06.11.: Kunst Haus Wien: Ausstellung "Hundertwassers Zeit" (Arbeitstitel)

www.kunsthauswien.at

o 08.07.-10.07.: "Promenadenfest" auf der Donaupromenade www.promenadenfest.at

o 11.07.-23.07.: KinderUni

www.univie.ac.at; http://kinderuni.at/

o 14.07.-14.08.: ImPulsTanz Festival

o 14.07.-23.10.: Wien Museum Karlsplatz: Ausstellung "Neusiedlersee -Das Meer der Wiener"

www.wienmuseum.at

o 17.07.-13.08.: ImPulsTanz Workshop Festival

www.ImPulsTanz.com

August

Noch keine Termine bekannt

September

o 02.09.-02.10.: Kunsthalle Wien: Ausstellung "Das Kabinett des Jan Svankmajer"

www.kunsthallewien.at

o 06.09.-25.09.: Kunsthalle Wien, project space: "Surprise Project" www.kunsthallewien.at

o 29.09.-15.01.2012: Wien Museum Karlsplatz: Ausstellung "Angelo Soliman - Ein Afrikaner in Wien"

www.wienmuseum.at

o September 2011-Februar 2012: ZOOM Kindermuseum: Ausstellung zum Thema "Hausbauen" (noch kein Titel)

www.kindermuseum.at

Oktober

o 06.10.-27.10.: Kunsthalle Wien, project space: "ArchDiploma" www.kunsthallewien.at

o 15.10.-05.11.: Festival "Salam.Orient 2011"

www.salam-orient.at

o 19.10.-17.11.: kleine galerie: Ausstellung "Gerda Fassel - Ein Leben für die Kunst"

www.kleinegalerie.at

o 19.10.-15.04.2012: Museum Judenplatz: "Bigger than Live - Die ersten 100 Jahre Hollywoods"

www.jmw.at

o 20.10.-02.11.: Filmfestival Viennale

www.viennale.at

o 21.10.-12.02.2012: Kunsthalle Wien: Ausstellung "Vanity Fair -Modefotografie aus der Sammlung F.C. Gundlach"

www.kunsthallewien.at

o ab 28.10. bis Ende November: Musikfestival "Wien Modern" www.wienmodern.at

November

o 03.11.-08.12.: Kunsthalle Wien, project space: Ausstellung "Petar Petrov"

www.kunsthallewien.at

o 04.11.-04.12.: "Voicemania" a capella Festival

www.voicemania.at

o 5.11.-20.11.: KlezMORE Festival 2011

www.klezmore-vienna.at

o 10.11.-13.11.: Literatur: Buchmesse "Buch Wien"

www.buchwien.at

o 10.11.-07.01.2012: Künstlerhaus: Ausstellung "Kunst und Kapital" www.k-haus.at

o 10.11.-13.02.2012: Architekturzentrum Wien: Ausstellung"Glenn Murcutt. Architecture for place"

www.azw.at

o 11.11.-22.01.2012: Kunsthalle Wien: Ausstellung "No fashion, please! - Fotografie zwischen Gender und Lifestyle" www.kunsthallewien.at

o 14.11.-16.11.: Stadtarchäologie Wien: "16th Workshop -International Conference on Cultural Heritage and New Technologies" www.stadtarchaeologie.at

o 14.11.-04.12.: Künstlerhaus: "150 Jahre Photographische Gesellschaft"

www.k-haus.at

o 23.11.-13.01.2012: Kleine Galerie: Jahresausstellung 2011 - Horst Janssen, Jolanda Richter, Fritz Martinz u.a.

www.kleinegalerie.at

Dezember

o 16.12.-02.2012: Künstlerhaus: "Die Stadt: Moralisten, Muralisten, Urbanisten"

www.k-haus.at

o 14.12.-15.01.2012: Kunsthalle Wien, project space: Ausstellung "Preis der Kunsthalle 2011"

www.kunsthallewien.at

