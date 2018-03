EANS-News: Technologiekonzern RUAG setzt auf USU Valuemation für ein effektives und effizientes Servicemanagement

Die USU AG hat die RUAG Electronics als Neukunden

gewonnen. Die Division setzt für das strategische Geschäftsfeld "Servicemanagement" auf zentrale Module der Produktsuite Valuemation. RUAG Electronics agiert als Service-Provider für internationale Kunden und steuert für diese aktiv den Lebenszyklus komplexer Industriesysteme. Nach einem erfolgreich durchgeführten Pilotprojekt für die Schweizer Armee entschied sich der Technologiekonzern, sukzessive weitere Prozesse mit Valuemation abzubilden. Zusammen mit dem Kompetenzpartner get IT Services implementierte USU die ITIL-konformen Softwaremodule von Valuemation für das Servicemanagement von Armee-Systemen.

Valuemation unterstützt u.a. dabei, Services zu definieren, die komplette Infrastruktur zu steuern und die Services verursachergerecht abzurechnen. Weitere Themen sind das Vertragsmanagement sowie die Automatisierung der Service Request und Service Fulfillment-Prozesse. Darüber hinaus soll die Wissensdatenbank USU KnowledgeCenter im Service Desk den raschen Zugriff auf relevante Lösungen ermöglichen.

"Valuemation der USU unterstützt unsere hoch gesetzten Ziele im Aufbau eines wirkungsvollen Servicemanagements. Damit werden unsere Leistungen gegenüber unseren Kunden transparenter und die Kundenzufriedenheit wird positiv beeinflusst", erklärt Diego Schmidlin, Senior Manager NEO Integration Services.

"Bereits über ein Viertel der Unternehmen nutzt IT-Servicemanagement-Prozesse auch zur Steuerung von Nicht-IT-Komponenten. Das hat eine aktuelle Untersuchung von IDC ergeben. RUAG die wir zusammen mit unserem Partner get IT Services gewinnen konnten, ist dafür ein glänzendes Beispiel", so Sven Wilms, Executive Vice President International Business der USU AG.

