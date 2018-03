Lavena Holding 5 GmbH verkauft 8 Millionen Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG

München (ots) -

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") und die von Permira beratenen Fonds ("Permira Fonds") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 5 GmbH den Verkauf von 8 Millionen stimmrechtslosen Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG ("P7S1") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren initiiert hat. Dies entspricht ca. 3.7% des Grundkapitals von P7S1. Die Erlöse aus diesem einmaligen Aktienverkauf werden zur Schuldenrückzahlung und Verbesserung der Liquidität der Lavena Gruppe verwendet. Damit wird die Kapitalstruktur gesichert und gestärkt. Die Transaktion erhöht den Freefloat und die Liquidität der Vorzugsaktien von P7S1. Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und die Permira Fonds weiterhin 53.0% des Grundkapitals,einschließlich unverändert 88% der stimmberechtigten Stammaktien von P7S1 halten. Darüberhinaus wurde eine 90-tägige Haltefrist vereinbart. Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und der Verkauf der P7S1-Aktien durch die Lavena Holding 5 GmbH stellt kein öffentliches Angebot dar. Disclaimer Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen zukunftsbezogen sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Auch die Entwicklung von Finanzmärkten oder Wechselkursen, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerrechtlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Soweit nicht rechtlich dazu verpflichtet, übernehmen KKR, die Permira Fonds und die Lavena Gruppe keine Verantwortung für die Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen. Die Vorzugsaktien werden und sind nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Über KKR KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 55,5 Mrd. Dollar und beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten (Stand 30. September 2010). KKR investiert über unterschiedliche Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem Know-How und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der KKR-Website www.kkr.com . Über Permira Permira ist ein Private Equity Unternehmen mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Permira berät Fonds mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR20 Milliarden. Unsere Fonds, von Pensionsfonds und anderen Institutionen gefördert, investieren langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert der Unternehmen durch nachhaltiges Wachstum zu steigern. Permira ist ein unabhängiges Unternehmen und im Besitz seiner Partner. Die weltweite Präsenz spiegelt sich an folgenden Standorten wider: Frankfurt, Guernsey, Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Menlo Park, New York, Paris, Stockholm und Tokio. Permira deckt im wesentlichen fünf Sektoren ab: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und Telekommunikation/Medien/Technologie Die Permira Fonds haben seit 1985 über 190 Private Equity Transaktionen abgewickelt und über die letzte Dekade EUR16 Milliarden an Ihre Investoren rückvergütet. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.permira.com

Permira: Ulrich Porwollik: +49 69 97 1466 40

KKR: Anna Schächter: +49 69 9218 7478