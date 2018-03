EANS-Adhoc: Oxygen Biotherapeutics unterzeichnet Vertriebsabkommen für Dermacyte-Produkte mit Schweizer Gesellschaft

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

13.01.2011

DURHAM, North Carolina - Oxygen Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ & SIX Swiss Exchange: OXBT) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Vertriebsabkommen mit der neu gegründeten und unabhängigen Firma Dermacyte Schweiz AG (DS) in Zürich abgeschlossen hat. Gemäss den Konditionen des Abkommens erhält DS die exklusiven Rechte für Verkauf und Vertrieb der Dermacyte-Hautpflegeprodukte in Europa, der Schweiz und Russland. Das Abkommen gibt DS zudem die Option, Südamerika als weiteres exklusives Vertriebsterritorium zu erschliessen, falls gewisse Mengenvolumina erreicht werden.

Das Abkommen sieht vor, dass DS im Kalenderjahr 2011 insgesamt 40´000 Einheiten Dermacyte-Produkte von Oxygen Biotherapeutics kauft. In Vorbereitung der Vertriebsmassnahmen hat DS vor Unterzeichnung des Abkommens bereits 1000 Einheiten Dermacyte-Produkte gekauft. Nach dem 31. Dezember 2011 tritt eine jährliche Steigerung der Abnahmeverpflichtung um 10 Prozent in Kraft.

Oxygen Biotherapeutics hält keine Beteiligung an Dermacyte Schweiz. Die Dermacyte-Markenrechte wurden für die Dauer des Kontraktes an DS abgetreten.

"Die Expansion nach Europa ist eine Schlüsselkomponente unserer Verkaufs-strategie für unsere Dermacyte-Hautpflegelinie. Wir glauben, dass Dermacyte Schweiz uns helfen wird, das Kundenpotenzial marktgerecht zu erschliessen",sagt Chris Stern, Chairman und CEO von Oxygen Biotherapeutics.

"Europa, inklusive Schweiz und Russland, ist ein wichtiger Markt für Hautpflege-Produkte. Wir sind der festen Überzeugung, dass Dermacyte mit der einzigartigen und patentierten Technologie sowie der belebenden Wirkung auf die Haut auch die europäischen Kunden vollauf zufrieden stellen wird. Deshalb lanciert Oxygen Biotherapeutics nun auch in Europa zwei völlig neuartige, Sauerstoff basierte Hautpflege-Lotionen, die aufgrund von Tests und Praxiserprobung in Amerika hervorragende Beurteilungen durch wichtige Trendsetter der Schönheitsindustrie erhalten haben", sagt Oskar Kälin, Mitgründer von Dermacyte Schweiz. "Wir glauben, dass die europäischen Märkte Dermacyte ebenfalls sehr positiv aufnehmen werden".

Haftungsausschluss

Diese Notizen dienen lediglich einer kurzen Information ohne letztliche Verbindlichkeit. Sie stellen keine Aufforderung zum Kauf der Aktie dar. Es gilt ausschliesslich die untenstehende Haftungsausschlusserklärung.

Caution Regarding Forward-Looking Statements

This news release contains certain forward-looking statements by the company that involve risks and uncertainties and reflect the company's judgment as of the date of this release. These statements include those referring to the plans for listing on the SIX Swiss Exchange, the expansion of development of the Oxycyte product line and the timing of the introduction of those new products. The forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties including matters beyond the company´s control that could lead to delays in initial trading on the SIX Swiss Exchange, delays in the new product introductions and customer acceptance of these new products, and other risks and uncertainties as described in our filings with the Securities and Exchange Commission, including in the current report on Form 8-K filed on May 4, 2010. The company disclaims any intent or obligation to update these forward-looking statements beyond the date of this release. This caution is made under the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Über Dermacyte Cosmetics

Das Hautpflegegel Dermacyte Oxygen Concentrate wurde in intensiver Forschungs-Arbeit mit neuartigen Technologien entwickelt und versorgt die Haut mit Sauerstoff und Feuchtigkeit. Es ist das erste Produkt einer breiten und diversifizierten Produktlinie, die von Oxygen Biotherapeutics zurzeit entwickelt wird. Es wird vom Dermacyte Oxygenating Eye Complex komplementiert, der mit verschiedenen Zusätzen wie Avocado Essenz, besänftigenden Haferkernen, Vitamin C, Sonnenblumenöl und Antioxidantien als Kosmetikum für den Augenkonturbereich entwickelt wurde. Die Dermacyte-Hautpflegelinie basiert auf dem von Oxygen Biotherapeutics entwickelten Sauerstoffträger Oxycyte, einem Perfluorcarbon der dritten Generation, das Sauerstoff in Gewebe wie zum Beispiel die Haut transportieren kann.

Über Oxygen Biotherapeutics, Inc.

Das Biotech Unternehmen Oxygen Biotherapeutics Inc. ist auf medizinische und kosmetische Produkte spezialisiert, die Sauerstoff effizient in Körpergewebe transportieren. Der patentierte Perfluorcarbon-Wirkstoff Oxycyte™ ist ein therapeutischer Sauerstoffträger und ein Flüssigbeatmungsmittel, das sowohl für intravenöse als auch für äussere Anwendungen entwickelt wird. Im Jahr 2010 hat das Unternehmen mit Dermacyte™ Oxygen Concentrate ein erstes Kosmetikprodukt lanciert. Weiter konzentriert sich das Unternehmen auf Perfluorcarbon basierte Sauerstoffträger für den Einsatz bei Schädel-Hirn-Trauma und Taucherkrankheit sowie für Körperpflege und äusserliche Wundheilung.

Kotierung / Stammdaten

NASDAQ: OXBT

ISIN: US69207P2092

SIX: OXBT

Valorennummer: 10728277

Links

Homepage: www.oxybiomed.com

Produkte/Indikationen: www.oxybiomed.com/p_prodind_main.htm Chairman’s Desk: www.oxybiomed.com/investors

Dermacyte: http://www.buydermacyte.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Oxygen Biotherapeutics Inc. 2530 Meridian Pkwy US-27713 Durham, NC Telefon: +1(919)7607606 FAX: +1(419)7108764 Email: c.stern @ oxybiomed.com WWW: www.oxybiomed.com Branche: Biotechnologie ISIN: US69207P2092 Indizes: SSIRT Börsen: Nasdaq: New York, Main Standard: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Chris Stern

Chairman of the Board & CEO

Oxygen Biotherapeutics, Inc

2530 Meridian Pkwy, 3rd floor

Durham, NC 27713

Direct Tel.: +1 919 855 2151

Direct Fax: +1 919 806 4417

Email: c.stern @ oxybiomed.com

Homepage: www.oxybiomed.com



Oskar Kälin

Managing Director

Dermacyte Schweiz AG

Etzelblickstrasse 1

8834 Schindellegi

Tel.: +41 44 787 02 19

Fax: +41 44 787 02 03

Email: oskar.kaelin @ dermacyte.ch

Homepage: www.dermacyte.ch