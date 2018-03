Neue Partnerschaft zwischen GENBAND und PT zur Entwicklung von Signaltechnologie

Rochester, New York und Frisco, Texas (ots/PRNewswire) - - PT , ein führender globaler Anbieter hochentwickelter Lösungen für Netzwerkkommunikation, und GENBAND, der Marktführer bei IP-Voice-Lösungen, gaben heute ein vielschichtiges Entwicklungsabkommen bekannt, durch das sie die Signaltechnologie und -lösungen beider Unternehmen vorantreiben wollen.

Als Teil ihrer Partnerschaft haben die beiden Unternehmen ein langfristiges Abkommen geschlossen, in dessen Rahmen PT für GENBAND Signallösungen als integralen Bestandteil des führenden Switching-Angebots von GENBAND entwickeln sowie den entsprechenden Support und Wartungsservice bieten wird. Darüber hinaus hat PT bestimmte Komponenten der Signaltechnologie von GENBAND erworben, darunter den Universal Signaling Point (USP) und SP2000-Produkte sowie entsprechende gewerbliche Schutz und Urheberrechte.

"Sowohl GENBAND als auch PT behaupten im Bereich der IP-basierten Technologie eine führende Position. Wir heissen das Unternehmen als strategischen Partner herzlich willkommen", erklärte John Slusser, Präsident und CEO von PT. "GENBAND hat das Switching-Geschäft von Nortel übernommen und damit viele Jahre anerkannter Forschung und Entwicklung am Leben erhalten, unter anderem einige wichtige Fortschritte in der Signaltechnologie. Dazu steuert PT nun mehr als dreissig Jahre Innovation und Fachkenntnis bei. Diese Partnerschaft versetzt beide Unternehmen in die Lage, ihren Carrier-Kunden ein Höchstmass an Nutzen und Leistung in der Signaltechnologie anzubieten."

"Bei GENBAND stehen Zukunft und zukunftsweisende Technologie stets im Mittelpunkt", so Charlie Vogt, Chief Executive Officer von GENBAND. "Durch dieses Abkommen erreicht GENBAND die Partnerschaft mit einem marktführenden Spezialisten für zukünftige Entwicklungen in der Signaltechnologie und bestärkt dabei gleichzeitig unseren Fokus auf wichtige Switching- und Netzwerkkompetenzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PT und darauf, den Markt mit den effizientesten IP-fähigen Signallösungen für herkömmliche Netze sowie Netze der nächsten Generation zu versorgen."

Im Rahmen des Abkommens wird PT Lösungen für Stand-Alone-Signalanwendungen sowie integrierte Signalkapazitäten für den marktführenden GENBAND-Softswitch C20(TM), der in der GENBAND GENiUS(TM)- Plattform eingesetzt wird, bereitstellen.

Informationen über PT (http://www.pt.com)

PT ist ein globaler Anbieter hochentwickelter Lösungen für Netzwerkkommunikation, mit denen er Carrier, Regierungsbehörden und Originalhersteller versorgt. Das Produktangebot von PT umfasst IP-zentrische Netzwerkelemente und Anwendungen, die auf hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und eine lange Lebensdauer ausgerichtet sind. Das Herzstück der gesamten Produktlinie des Unternehmens sind IPnexus(R), die firmeneigenen IP-nativen, hoch integrierten Plattformen und Komponentenmanagement-Systeme von PT. Originalhersteller und Anwendungsentwickler, darunter auch PT selbst, nutzen die solide Linux(R)-Entwicklungsumgebung in Carrier-Qualität und das umfassende Kommunikationsprotokollpaket (PTs NexusWare(R)) der IPnexus Application-Ready Systems als wichtigen Bestandteil ihrer Endprodukte, der diesen einen besonderen Wert verleiht. Die SEGway(TM)-Signallösungen von PT bieten kostengünstige High-Density-Signaltechnologie, hochentwickeltes Routing, IP-Migration, Gateway-Kapazitäten, SIP-Bridge und Informationen mit Core-to-Edge-Verteilung. Die Xpress(TM)-NGN-Anwendungen des Unternehmens ermöglichen dynamische umsatzerzeugende Dienste auf der Grundlage von Mobile 2.0, Multimedia und IMS. PT hat seinen Hauptsitz in Rochester im US-Bundesstaat New York und unterhält Verkaufsbüros und technische Büros in aller Welt.

Informationen über GENBAND (http://www.genband.com)

GENBAND ist ein global führendes Unternehmen für IP-Infrastruktur- und -Anwendungslösungen, die Festnetz-, Mobilfunk-und Kabelanbietern aus aller Welt die Möglichkeit verschaffen, Kommunikationsnetze durch IP-Innovationen weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet marktführende Switching-, Anwendungs-, Netzwerk-und Servicelösungen. Seine Produkte werden in über 600 Kundennetzen in mehr als 80 Ländern eingesetzt. GENBAND hat seinen Hauptsitz im texanischen Frisco und ist in 50 Ländern der Welt tätig. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.genband.com.

Die genannten Namen von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen sind möglicherweise Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer in den USA und/oder anderen Ländern.

